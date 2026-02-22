Pablo Alborán vuelve al Perú con disco que le rinde homenaje al personal de salud pública: “No hay que esperar a estar en el hospital clamando por nuestra vida para ayudarlos”

Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Pablo Alborán iniciará el 28 de febrero en Chile su gira mundial. (Foto: Warner Music)
Por Melvyn Arce Ruiz

Mientras “La cuarta hoja”, su anterior disco, lo encontró en uno de los momentos más felices de su vida, “KM0”, su séptimo y más reciente álbum, nació de un periodo de oscuridad y dolor. A pesar de ello, la música con la que Pablo Alborán volverá a Lima en marzo próximo está lejos de ser sombría. La enfermedad de un familiar -que requirió un trasplante de médula ósea- atraviesa el disco que da nombre también a su nueva gira mundial, pero lo hace desde el optimismo y el agradecimiento hacia quienes lo sostuvieron entonces, incluido, como no, el personal médico del hospital público La Fe de Valencia, en España, donde acompañó a su familia durante largas temporadas.

