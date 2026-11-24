Hace menos de un mes cumplió 75 años. Una vida llena de luces y sombras, de emblemas musicales, de controversias personales, de mitos y excesos. Y de todo ello da cuenta el libro “La indómita luz” (Ediciones UDP), el muy completo perfil de Charly García escrito por el periodista argentino Pablo Plotkin, quien pasó por Lima para presentar su publicación y discutir algunas las facetas públicas y privadas del cantautor de “Demoliendo hoteles”, “Nos siguen pegando abajo”, “No me dejan salir” y tantas otras canciones que ayudaron a definir el rock latinoamericano.

En varias partes del libro afirmas que la figura de Charly se basa en la ambigüedad. ¿De qué manera crees que se manifiesta esa ambigüedad? ¿En lo musical, en lo político?

Creo que en todo. En lo musical lo buscó con esas estructuras musicales que él muchas veces lo atribuyó a los Beatles, esos acordes sin terceras, como él explicaba. La idea de los acordes suspendidos y esa indefinición tonal, por la cual la sonoridad de la canción no termina de asentarse ni en una zona completamente luminosa ni en una zona oscura. En lo poético también es ambiguo, sin dudas, y eso se funda desde la primera canción que graba, “Canción para mi muerte”, que es una canción que proyecta el momento de la muerte, pero que en un principio se leía como una canción de amor romántico simplemente. Y en lo político también, porque Charly nunca se dejó atrapar. Ni por corrientes partidarias ni por corrientes ideológicas. Él nunca se definió. Siempre estuvo a favor de la libertad, contra la violencia política, contra la represión, sobre todo en su arte, en su discurso y en su agresividad en general. Pero nunca quiso ser catalogado ni encasillado. Siempre que lo querían definir políticamente, él se escapaba. Buscaba una zona más ambigua.

Esta frase dentro del libro es solo un paréntesis, pero me pareció muy interesante: “Charly intersecta la historia argentina de las formas más insospechadas”. ¿Qué ejemplos de eso podrías mencionar?

Sí, bueno, ya de entrada su núcleo familiar de alguna manera encarna la fractura política del país: el peronismo y el antiperonismo. Sus padres eran un matrimonio súper antiperonista y, como en muchos hogares así, se produce un choque generacional cuando los chicos crecen y empiezan a encontrar en la figura de un Perón proscripto, exiliado, una esperanza política. Eso no le pasó tanto a Charly, sino a su hermano Enrique. Después, en el secundario Charly también vive toda esa generación durante la dictadura de Onganía, la dictadura previa a la más infame, digamos. Allí se da su confrontación con lo institucional, con el poder y la autoridad militar. Y de algún modo en los años 90 también pasa, cuando la Argentina medio que se desbanda en una suerte de bacanal neoliberal con el menemismo, Charly se convierte como en un resonador de ese clima. Su acelere de esos años pareciera estar en sintonía con la atmósfera que vivía el país. Como dice Martín Rodríguez, a quien yo cito en el libro, Charly nació enchufado a la sociedad argentina. No es algo que él buscó, sino que simplemente le pasó.

Hay algunas cosas de Perú en el libro. Y una de las más interesantes tiene que ver con el concierto de Charly de 1995 en la Feria del Hogar. ¿Qué pasó ahí?

Lo que pasa puntualmente en ese show en la Feria del Hogar es que Charly, tras desarmar a su banda después del MTV Unplugged, armó una diferente, un poco improvisada, y trajo también a Adrián Taverna, el sonidista de Soda Stereo y uno de los grandes sonidistas del rock argentino. El problema es que Taverna estaba acostumbrado a un trabajo muy metódico, en el que tenía control técnico absoluto. Y de pronto, poco antes de empezar el show, Charly le dice “yo voy a mezclar, yo voy a operar todo el sonido desde el escenario”. Entonces Charly va mezclando en directo y Taverna lo mira y se da cuenta de que estaba muy conectado a un nivel sonoro. Conectado a algo que él no terminaba de entender, pero a lo que evidentemente Charly le encontraba un sentido. Una manera de manipular el sonido que rompía por completo con los estándares de la canción pop rock, que buscaba superposiciones, desfasajes. A muchos les cayó mal eso, pero Taverna se convenció de que estaba frente a una nueva concepción de su música y del sonido.

Hay un episodio que creo que es el más reconocible de Charly, incluso para gente que ni siquiera está familiarizada con él o su música. Es el salto a la piscina del año 2000. ¿Cuán relevante fue que ese momento quedara grabado?

Sí, yo me pregunto en el libro que habría pasado si no hubiéramos tenido ese video. Primero, que habría sido muy difícil de creer, ¿no? Y no se había vuelto tan icónico. Como dices, eso quedó en la memoria de mucha gente que ni siquiera escucha a Charly, pero que sabe que el tipo saltó desde un noveno piso. Creo que tiene mucho que ver con una especie de destino inevitable de Charly en relación a la percepción pública. Como que Charly estaba destinado a ser contado y él fue desde chico muy consciente de eso: que no solo tenía que producir una obra musical, sino también construirse. Y hay que pensar que es una imagen previa a las redes sociales, previa a los celulares con cámara, y él produce un reel de dos segundos. Todo gracias a un camarógrafo mendocino que estaba en ese hotel cubriendo otra cosa, la conferencia de prensa de un ministro. Fue todo muy fortuito y muy significativo.

El último álbum, “La lógica del Escorpión”, fue muy comentado y controversial. Con opiniones a favor y en contra. Pero leyendo tu libro entiendes que esa discusión estuvo siempre alrededor de Charly, ¿verdad? Cada disco venía con esa misma discusión.

Sí, aunque desde la actualidad parece que Charly genera un consenso musical, ese consenso no siempre fue tal. Y lo valioso de “La lógica del Escorpión” es que él no renuncia a esa capacidad de correr el foco, de incomodar. Sea cual fuera su voluntad o su estrategia, hay algo, por ejemplo, en la manera en que está tratada la voz, que puede ser molesta o incómoda para el que busca el sonido de un Charly más clásico. Pero todo ese deterioro, todo ese impedimento físico, está como derramado ahí en los tracks. Y me parece que va en consonancia con algunas canciones que hablan de la crisis de la humanidad frente a una era de mucha desconexión y soledad. Él viene vaticinando el fin del psicoanálisis hace mucho tiempo, digamos, y eso aparece cuando canta “Freud ha arruinado todo, como Internet”. Para un tipo que aparentemente se encuentra en un estado casi “mineral de su vida”, esas frases te confirman que sigue discutiendo la época.

Yo no sabía del papel que jugó Palito Ortega en el que quizá sea el peor momento de la vida Charly. Hay una escena hermosa, en la que, en medio de una crisis, Palito lo lleva a Charly a su estudio y él comienza a tocar hasta calmarse y quedarse dormido. ¿La música fue siempre una salvación, no?

Y no por casualidad son piezas de música clásica las que tocó en ese momento Charly, según cuenta Palito. Es como si en él todo el tiempo estuviera esa necesidad de reconectar con lo primordial. Porque su primera formación es la música académica y hay más de un momento en el que Charly no da más, pero se pone a tocar el piano y va hacia la música clásica. Hay otra escena que también está en el libro, de una noche muy cruda de Charly, en su época más ‘high’ eh en la sala de Fitz Roy. Nadie lo aguanta más, todos los que lo rodean dicen “bueno, vámonos”, pero Charly sigue y sigue. Y en un momento se sienta al piano y empieza a tocar una pieza clásica. Entonces me parece que hay algo de eso, de todo el tiempo necesitar volver un poco a casa.

Dices también que es un sobreviviente, pero no solo por él mismo, sino respecto a los demás. Él ha visto morir a Miguel Abuelo, a Moura, a Spinetta, a Cerati. Los sobrevive a todos. Imagino que eso lo marcó también.

Sí, y empezando por la muerte del padre, al que pierde bastante joven. Y el hermano ni hablar. En tres años tiene esas dos pérdidas que son muy determinantes. Él siempre dice que fue lo que más le costó en la vida. Y un poco a eso atribuye sus crisis psiquiátricas posteriores. Pero claro, después pierde una gran cantidad de compañeros de ruta, cosa que pasa mucho en el rock, pero a él le pasan algunas que estaban muy fuera de programa. Como la de María Gabriela Epumer [su guitarrista]. En efecto es alguien que va viendo cómo van cayendo todos. Y él es alguien que coqueteó con la muerte, pero siempre luchó por vivir. Eso lo refrenda en muchos momentos de crisis, como cuando reaparece y habla de las pocas ganas de morir que tiene, y de todo lo que tiene por vivir. Además creo que hay algo genético: la madre está por cumplir 100 años y sigue viva. Charly ha heredado eso claramente.

¿Qué cambió de tu percepción de Charly antes y después del libro?

Me cambiaron algunas cosas, sí. De algún modo entendí mejor la película completa. El viaje de ese chico que empezó alucinando con “A Hard Day’s Night” y cómo ese chico siguió siendo el mismo hasta el final de su periodo creativo. Aparte también conecté con ciertos momentos menos épicos o menos trágicos. Porque hay muchos momentos muy cristalizados del mito de Charly, pero lo que encontré más novedoso en mi búsqueda fueron los momentos en los que él dudaba o no sabía bien para dónde arrancar. Después del “Adiós Sui Generis”, por ejemplo, o después de “Piano Bar”, momentos en los que él está preguntándose quién es artísticamente, para quién canta, esas cosas. En esas escenas menos rimbombantes me parece que hay un Charly con el que uno puede conectar mucho más desde lo humano.

Y ahora la pregunta más predecible, evidente y repetida que te han hecho seguramente: si tuvieras que quedarte con una sola canción de Charly, ¿cuál sería?

Esa es una respuesta que se va variando según el día en que me la pregunten, pero hoy te podría decir “Llorando en el espejo”. ¿Por qué? Primero, porque tiene algo de las frases musicales y melodías que de algún modo definen a Charly espiritualmente. Y hay algo en la cadencia, en cómo funciona, que es clave también en él. Además es una canción que está en la transición entre el final de Serú Girán y el germen de su lanzamiento solista. Hay como una búsqueda de síntesis y una plasticidad entre letra y música que obviamente puedes encontrar en 1000 canciones de Charly, pero esta es una de las que me gustan particularmente.