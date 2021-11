Conforme a los criterios de Saber más

Hasta que la fiscalía no avance en sus investigaciones, la noticia de los 20 mil dólares ocultos en un baño de Palacio de Gobierno seguirá siendo un misterio que esperamos, con sinceridad, se resuelva pronto y no pase a integrar la flor de leyendas y hechos raros que ocurren en la casa de Pizarro. Es una situación grave que amerita mejores excusas que las ensayadas hasta ahora por el ex secretario general de la Presidencia Bruno Pacheco, en cuyo lavabo se descubrieron los verdes. “El dinero es producto de sus ahorros”, fue lo que dijo según consigna el acta de diligencia fiscal que investiga un presunto caso de lavado de activos.

Los fiscales han conseguido en una diligencia lo que presuntamente no logró en una vida el virrey Don Diego López de Zúñiga y Velasco, el Conde de Nieva, a quien el folklore le atribuye haber tumbado habitaciones de Palacio en su búsqueda del famoso “tesoro de Pizarro”. Es otro de esos mitos que persisten amen de varias cosas raras que se asocian a la sede del poder ejecutivo y que pasamos a listar a continuación.

1. Un submundo debajo de sus cimientos.

En 1910 una carroza pesada cruzó el frontis de palacio, con tal mala suerte que una de sus llantas se atascó y al moverla “apareció negro, húmedo, maloliente, un hueco”, indicaba la revista Variedades. Varios testigos del extraño hecho acudieron de inmediato a ver el agujero, como quien se asoma a otra dimensión. “Husmearon los transeúntes y divisaron al fondo un pasaje subterráneo. La excitación llevó a la gente a pensar que podía tratarse de un tapado”.

El 25 de setiembre de 1981 un grupo de periodistas fue invitado a Palacio para ser testigo de los túneles que yacen bajo su construcción. Como relata el periodista Miguel García: “uno de estos misteriosos corredores se enlaza con la Iglesia de San Francisco, mientras otro conecta la Casa de Pizarro con la Plaza del Congreso, donde funcionaba antiguamente el Tribunal de la Santa Inquisición. Un tercer pasillo atraviesa el río Rímac y llega hasta la Alameda de los Descalzos”. El guía de esa visita fue el director de prensa, Frank Valcárcel, quien explicó que no se tenía mayor información sobre los puntos a donde llegaban los otros seis túneles.

Los periodistas peruanos toman apuntes durante la visita a las históricas catacumbas en el subsuelo de Palacio de Gobierno. (Foto: GEC Archivo Histórico)

2. ¿Una higuera de cinco siglos?

Todo reciente inquilino de Palacio de Gobierno es recibido con la historia de un supuesto árbol antiguo, de casi cinco siglos de edad, que se ubicaría en el llamado Patio Sevillano. Según las leyendas que abundan al respecto fue plantado hacia 1.532 nada menos que por Francisco Pizarro, conquistador de ciudades y un entregado horticultor aficionado. Ante la ausencia de testimonios escritos, queda citar las leyendas orales que dicen que la planta en cuestión llegó traída de España por el hermano de Pizarro, quien encontraba la afición de las plantas relajante en extremo. Se dice que el fundador de Lima mandó a los españoles plantar una higuera en sus casas, una costumbre que se extendió en muchas partes del Perú, para conjurar la mala suerte. La higuera de Pizarro llegó a adornar una serie de estampillas que sacó Correos del Perú.

La Higuera de Pizarro en una estampilla de Correos de Perú que circuló en 1945. (Foto: Stampsperu.com).

3. Un calzón amarillo en la ventana

El 17 de marzo del 2014, mientras la prensa hacía su cobertura diaria de las actividades gubernamentales en Palacio, ocurrió un hecho insólito que fue el tema del momento en las redes sociales. En una de las ventanas del señorial reciento se podía ver, sin descaro alguno, colgada de la reja, un calzón. La prenda era de color amarillo, como las que suelen venderse en Año Nuevo, aunque de esa fecha ya habían pasado tres meses. Al notar lo ocurrido y la presencia de las cámaras, el personal de Palacio se apresuró en retirarla.

Se desconoce hasta el día de hoy quién fue la propietaria de dicha prenda y por qué optó por ventilarla de esa forma. Ese día el Congreso debatía si debía o no darle la confianza al ministro René Cornejo, así que no faltaron las voces que llamaron a todo una cortina de humo. Sobre las pesquisas por encontrar al dueño o la dueña de la ropa interior, el ministro de Justicia, Daniel Figallo, llegó a declarar, a calzón quitado, como se dice: “Preguntamos, primero, si era de alguien y queríamos que nos muestren si alguien había perdido alguna prenda, pero no logramos encontrar respuesta. Todavía seguimos buscando”.

Ministro de Justicia ironiza con calzón colgado en ventana de Palacio de Gobierno (VIDEO)

4. Un cuarto lleno con fotos de Keiko Fujimori

Dentro del laberíntico diseño de la casa gubernamental, lleno de puertas y accesos que dan a lugares poco explorados, el entonces presidente Martin Vizcarra reportó haber encontrado una habitación completa llena con fotografías enmarcadas de la ex primera dama Keiko Fujimori. La anécdota, relatada en el libro Vizcarra, retrato de un poder en construcción (Rafaella León, Debate) cuenta que las fotos no eran familiares, no eran grupales, de Fujimori y hermanos. Solo eran retratos de ella. Tiempo después, cuando se reunió con la ex candidata presidencial, Vizcarra olvidó mencionarle el hallazgo.

Las manos sucias de Alberto Fujimori y su hija Keiko al subir la reja de Palacio es una imagen icónica tomada por la fotógrafa Verónica Salem.

5. Un lavabo de dólares

El pasado 19 de noviembre el fiscal anticorrupción Marco Huamán Muñoz ingresó a la sede misma de Palacio de Gobierno para continuar con sus pesquisas sobre un presunto caso de tráfico de influencias. Es ahí que dio cuenta del hallazgo de 20 mil dólares, encontrados entre los objetos personales del hoy ex Secretario de la Presidencia, Bruno Pacheco. Dice el parte que los billetes se encontraron en un ambiente del despacho de la secretaría “correspondiente a un baño y vestidor”. De acuerdo al Ministerio Público, Pacheco respondió que “el dinero es producto de sus ahorros y del sueldo que percibe como secretario general de Palacio de Gobierno, sueldo que asciende a la suma de S/25.000, permitiendo también voluntariamente hacer el conteo de los billetes exhibidos, verificando que asciende a la suma de US$20.000″. //

El gobierno de Pedro Castillo publicó la resolución que acepta la renuncia de Bruno Pacheco tras conocerse el hallazgo de US$20.000 en un baño de Palacio de Gobierno. (Foto: Lino Chipana / GEC)

El Ministerio Público actualmente investiga al renunciante secretario general de la Presidencia por presuntos actos de corrupción vinculados a su paso por Palacio. Repasa cuáles son los casos que lo involucran y qué delitos se indagan en cada uno.

