La comunidad brasileña en Lima ya palpita la final de la Copa Libertadores: un paseo por sus restaurantes, espacios culturales y fiestas a ritmo de samba

En Magdalena, a una semana de la final de la Copa Libertadores, un acogedor local ya vibra a ritmo de samba. Las camisetas del Flamengo colorean el salón, un músico brasileño afina una suave batucada y por las mesas desfilan tapiocas y caipiriñas. Los Lima de Brasil, un restaurante nacido del espíritu aventurero de sus dueños, una pareja proveniente de Recife que vive en Lima hace casi veinte años, se ha convertido en un punto de encuentro para peruanos y brasileños que han encontrado aquí un puente entre dos culturas.

Henrique Lima, ingeniero brasileño que llegó al Perú para trabajar en una empresa de acero, terminaría al frente de un espacio que difunde la gastronomía, la música y el idioma de su país. Jacirene, su esposa, preparaba el tradicional pastel de yuca de su región para reuniones con amigas. Su hijo mayor hacía brigadeiros, un dulce típico a base de chocolate. Empezaron a vender ambos productos en la feria dominical de Miguel Dasso y descubrieron que tenía buena aceptación entre el público sanisidrino.

Henrique Lima, dueño del restaurante Los Lima de Brasil. / © Icónica Fotografía

Ese respaldo les dio el impulso para abrir su propio espacio. “Buscamos en muchos distritos, pero elegimos Magdalena por una razón sencilla: es un barrio tranquilo, que aún no está superpoblado de bares y restaurantes. Creímos que este era el mejor lugar para comenzar esta aventura”, cuenta Henrique. “Nuestro propósito es que cualquiera se sienta acogido: peruanos, brasileños, parejas, familias. Que entren y se sientan felices”, complementa Jacirene.

En primer plano, una feijoada, plato típico de Brasil, acompañado de una tapioca y caipiriña. en el restaurante los lima de Brasil.

Las especialidades de la casa son la tapioca, el bolo de yuca, la feijoada, la picaña a la parrilla y una serie de bocadillos y postres que nos transportan al gigante sudamericano. Con la calidez que los caracteriza, Los Lima de Brasil están listos para recibir a los hinchas cariocas y paulistas que, en unos días, tomarán las calles de la capital peruana. Aquí, la fiesta promete.

SAMBA PA TI

Lima guarda otros rincones donde se concentra el espíritu festivo de Brasil. En Jesús María, Brazuca es desde hace años un refugio para quienes buscan esa mezcla de sabor casero y genuina alegría que solo el país de la samba sabe ofrecer. Su dueño, un bahiano que llegó al Perú por amor, convirtió este pequeño local en una especie de bar tropical: mesas sencillas, fútbol en la televisión y una carta que abraza los platos tradicionales de la gastronomía brasileña. En el marco de la final entre Flamengo y Palmeiras, tienen planeado organizar una serie de fiestas temáticas para que el visitante se sienta como en Río de Janeiro o São Paulo.

El local de Media Naranja es un clásico de Miraflores, famoso por sus platos y tragos de inspiración brasileña.

En Miraflores, Media Naranja se ha convertido en un clásico del distrito. El local es punto de encuentro para músicos, artistas y nostálgicos de la vida en la costa atlántica. Su carta mezcla lo tradicional con toques modernos: tapiocas, açaí bowls, coxinhas y caipiriñas que han ganado fama entre sus clientes habituales y curiosos. Su ambiente cálido, desenfadado, donde la conversación fluye y siempre suena algo de bossa nova, samba o música popular brasileña, promete retumbar ante el arribo de las torcidas del ‘Mengao’ y el ‘Verdao’.

La fiesta Galo do Perú se organiza todos los años como parte del Carnaval de Río. Convoca 1.200 asistentes en el centro de convenciones de Barranco.

Un evento muy esperado por la comunidad brasileña en Lima es Galo no Peru, una fiesta que se empezó a organizar en Lima en 2019 por iniciativa de tres amigos brasileños residentes en el país. Desde entonces, se ha convertido en un evento anual donde la nostalgia, el ritmo y la alegría de Brasil se mezclan con la energía limeña. Su edición principal tiene lugar en el Centro de Convenciones de Barranco, con más de nueve horas de música (samba, axé, frevo, reggaetón), DJ en vivo y una carta de comida típica. Además del gran carnaval, los organizadores mantienen viva la fiesta durante todo el año con eventos más privados: feijoadas y “rodas de samba” en ‘rooftops’ de la capital, especialmente en el Ambra Rooftop del hotel Pullman.

CULTURA EN MOVIMIENTO

En el Perú viven actualmente alrededor de 18 mil brasileños, según datos de la Embajada de Brasil. Es una comunidad diversa y en crecimiento que encuentra en el Instituto Guimarães Rosa (IGR) —el brazo cultural y educativo de la embajada— un punto de referencia para mantener vivo su idioma, sus tradiciones y su vínculo afectivo con el país en que nacieron.

Desde hace más de seis décadas, el IGR difunde la cultura brasileña en Lima. Sus aulas, su galería y su biblioteca con más de 10 mil títulos en lengua portuguesa conforman un espacio donde estudiantes peruanos y familias brasileñas confluyen para aprender, investigar o simplemente reencontrarse con Brasil. “Trabajamos sobre tres pilares: la enseñanza del portugués, la difusión cultural y la integración con el entorno local”, explica Jacqueline Moura, coordinadora pedagógica.

El Instituto Guimarães Rosa, de la embajada de brasil, Promueve la enseñanza del portugués y una serie de actividades culturales.

El IGR y la embajada también acompañan a jóvenes peruanos que desean estudiar en Brasil. A través de programas como el PEC-G (pregrado) y el PEC-PG (posgrado), ofrecen acceso a becas en universidades brasileñas, asesorando a los postulantes y guiándolos durante el proceso. Es una de las áreas con mayor crecimiento y una de las que más impacto tiene en la integración académica entre ambos países.

Pero la acción del IGR va más allá de las aulas. El instituto impulsa ediciones de libros, participa cada año en la FIL Lima con presentaciones, lecturas y conversatorios; promueve la práctica de la capoeira y organiza proyecciones de cine, talleres y exposiciones de arte. “Tenemos la suerte de trabajar con una agenda positiva. Mostrar lo mejor de nuestra cultura es un privilegio”. sostiene Pedro Menezes, jefe del sector cultural de la embajada brasileña. “Y en semanas como esta, donde Lima vibra con Brasil, este trabajo se siente aún más vivo”, comenta.

Dentro de unos días, Lima será epicentro del fútbol sudamericano, pero la presencia brasileña ya se siente en sus restaurantes, en sus fiestas y en los espacios culturales donde han encontrado, con naturalidad, una forma de celebrar sin sentirse lejos de casa. //