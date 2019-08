Lima 2019: el antes y después de nuestros medallistas, los nuevos ídolos deportivos del Perú

En el coliseo Miguel Grau del Callao, un grupo de niños y niñas espera ansiosamente el paso de los boxeadores peruanos de Lima 2019. No saben cómo se llaman, tampoco entienden mucho las reglas que rigen este deporte, pero los acaban de ver en el ring. Acaban de ver lo que significa dejar todo en una competencia tan dura, con la bandera peruana en el pecho y con el único objetivo de colgarse una medalla.

Los pequeños están ahí, emocionados, con una libreta y un lapicero, esperando sus autógrafos. Si por un lado los Juegos recibieron el foco de atención que merecían, por otro se han convertido en una nueva fuente de héroes, íconos, figuras. Como quieran llamarlos.

Eso trae dos consecuencias: 1) que los más pequeños sepan que pueden practicar otros deportes, no solo fútbol; y 2) que somos capaces de formar deportistas de primer nivel en disciplinas impensadas.“Más de una mamá me ha preguntado dónde puede llevar a su hijo a practicar deportes como hockey, bádminton, béisbol, boxeo, etc. Esto es parte del legado que nos dejan los Panamericanos”, cuenta la periodista Margarita Rivera.

Para una persona como ella, es una felicidad enorme que hoy cientos de chicos –cuyas historias conoce– reciban mayor atención de la prensa y el público. “Me gusta que la gente empiece a conocer a sus deportistas. Tenemos atletas exitosos en otros lados y a los que les cuesta mucho llegar a donde están. Eso demuestra que el deporte es accesible a todos”, explica.

Piccolo Clemente es un ejemplo. Nació en Cajamarca hace 37 años pero parece natal de Punta Rocas. En esa playa ha deslumbrado a todos en los Panamericanos y, como se esperaba, ganó el oro en longboard.

En esta galería, un vistazo a cómo se veían años atrás los nuevos ídolos del Perú.