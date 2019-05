Camucha Negrete: vida y recuerdos de la primera 'visitadora' que el mismo Vargas Llosa eligió

Por: Kenyi Coba

“Primero hay que verla actuar, después opinar, pero estoy segura de que Millet (Figueroa), hará muy bien su papel en la obra de teatro”, es la primera frase de Camucha Negrete, la primera actriz que interpretó a ‘La Brasilera’ (papel de Figueroa en la actualidad) en la película "Pantaleón y las visitadoras", filme que se estrenó en noviembre de 1981. Es su forma de presentar su carácter, y dar su bendición. Es, quizá, un arenga. Camucha siempre fue así, en teatro, TV y cine: alguien que no necesitaba para decir.



Somos conversó con la artista para que narre cómo fue esa experiencia cinematográfica, la cual contó con la co-dirección del escritor Mario Vargas Llosa (autor del libro del mismo nombre) y sobre las expectativas que tiene de esta nueva versión teatral, 37 años después.



“Fue una experiencia muy bonita, pero sobre todo muy emocionante porque Mario (Vargas Llosa) estaba ahí, dirigiéndonos y ayudándonos en la grabación. Él estaba pendiente de todo, es un señor de señores”, recuerda la carismática actriz a través de la línea telefónica.



En medio de la charla, la ex Utilísima nos contó una anécdota que tomó como un halago: el mismo Vargas Llosa le pidió que sea una ‘visitadora’ en la película que estaba pre produciendo a comienzos de 1970.



El 1 de agosto de 1975, Camucha Negrete en el aeropuerto de Limatambo lista para abordar el avión rumbo a República Dominicana. (Foto: Archivo histórico El Comercio) El 1 de agosto de 1975, Camucha Negrete en el aeropuerto de Limatambo lista para abordar el avión rumbo a República Dominicana. (Foto: Archivo histórico El Comercio)

“Fui elegida de frente, no hubo casting. Mario Vargas Llosa me llamó y citó en la Tiendecita Blanca (conocido restaurante miraflorino) para proponerme el papel. Acepté a la primera”, recuerda con alegría, como si fuera el día de su bautizo.



Desde ese momento, la emoción se apoderó de una de las mujeres más admiradas de la época dorada de la televisión peruana, pero también tuvo miedo: tenía que hacer algo que nunca había hecho frente a una cámara: un semidesnudo. Era muy joven.



“Leí el guion y me pareció estupendo, ahí estaba la escena del semidesnudo y pensé que lo iban a obviar por la época (1975). Al momento de grabar me puse tiesa, no sabía cómo actuar hasta que cogí confianza y la grabación salió muy bien cuidada. No se notó casi nada gracias al ‘masking tape’ (risas)”, detalla.



Poster de la película protagonizada por Camucha Negrete y el español José Sacristan. (Foto: Difusión) Poster de la película protagonizada por Camucha Negrete y el español José Sacristan. (Foto: Difusión)

Durante los tres meses de grabación de la película en la ciudad La Romana, en República Dominicana, Camucha vivió diversos momentos, buenas historias y aprendió mucho del grupo humano que estaba a cargo de la película.



“Todo muy profesional. La película fue producida por la Paramount Picture y los actores éramos peruanos y españoles. De todos ellos aprendí muchísimo pese a que era mi segunda película”, afirma.



El Perú vivía el gobierno militar de Juan Velasco Alvarado, quien realizó distintas prohibiciones como parte de su proyecto, criticadas y polémicas hasta hoy: limitar la libertad de expresión o expropiar los medios de comunicación.



Por ello, don ‘Panta’ y su ejército de visitadoras tuvieron que esperar seis años para arribar a salas nacionales. El 'desembarque' de estos coloridos personajes se dio el 26 de noviembre de 1981 y desde su estreno se convirtió en un éxito de taquilla.



El listín cinematográfico señala las salas de cine donde se proyectaba la película. (Foto: El Comercio 26/11/1981) El listín cinematográfico señala las salas de cine donde se proyectaba la película. (Foto: El Comercio 26/11/1981)

Angie, la visitadora

En 1999 el barco de Pantaleón y sus chicas volvió a navegar sobre las aguas del río Amazonas, pero esta vez Camucha no estuvo en él. Su papel fue interpretado por la actriz colombiana Angie Cepeda.

Esta adaptación del cineasta peruano Francisco Lombardi rompió con los esquemas del cine nacional, convirtiéndose en una película que recordamos hasta hoy, pese a que fue estrenada en el 2000.



Poster promocional de la película del 2000. (Foto: Difusión) Poster promocional de la película del 2000. (Foto: Difusión)

“Angie lo hizo muy bien. Tuvo una buena interpretación del papel, me gustó su actuación”, revela la también ex locutora radial. Curiosamente, ambas actrices interpretaron a la sensual visitadora a los 26 años.



El turno de Millet

Con mucha expectativa se estrenó el 24 de mayo de este año el "Pantaleón y las visitadoras: el musical", donde la exuberante Olga, ‘La Brasilera’ cayó en manos de la novel Millet Figueroa y a quien Camucha Negrete le augura muchos éxitos.

“Millet es una chica muy talentosa, muy trabajadora y contra viento y mareo, siempre sale airosa. Estoy segura de que lo hará muy bien”, afirma Camucha.



La actriz indica que muchos salieron a opinar sobre su interpretación sin antes verla, motivo por el cual recomendó a los críticos verla primero interpretar a ‘Olga’ y después hablar.



“Hay que apoyarla porque es una chica perseverante, tiene buena presencia y es perfecta para ser ‘La Brasilera’. Primero hay que verla sobre las tablas y después podemos hablar, pero estoy segura de que lo hará muy bien”, asevera la querida Camucha.



No sabemos si es casualidad o si el destino tenía escrito que tanto como Camucha, Angie y Millet interpretaran a la misteriosa Olga a la edad de 26 años: Figueroa también lo hará a la misma edad que sus antecesoras.



Tras una larga conversa donde Camucha nos cuenta que debe ir a recoger a sus bisnietos: es la maravillosa familia que Dios le permitió. La ‘sex simbol’ de los 70 tiene dos bisnietos, cinco nietos, tres hijos y, sin embargo, continúa más vigente que nunca próxima a estrenar tres películas.



“Este año debe estrenarse "Mi novia es él", una comedia con Edwin Sierra, y más adelante "Doblemente embarazada", otra comedia donde seré la mamá de Carolina Cano. La tercera película es "Papá para tres", un filme bien bonito donde comparto escenas con Gianfranco Brero, así que sigo en los escenarios y me encanta”, cuenta entre risas.



Camucha, antes de despedirse, explica un detalle que no es menor: no es vedette, porque no canta, pero que le hubiera encantando serlo en su época.



“Todos piensan que fui vedette, pero lastimosamente no fui. Me hubiera encantado, pero no me tocó a mí. Una vedette canta, baila y actúa lastimosamente yo no sé cantar (todavía)”, dice Camucha Negrete. Han sido 40 minutos de volver en el tiempo. Tiene que irse. El baúl de sus recuerdos se cierra, y es imposible no agradecer su buena vibra desde el inicio con un simple "aló".