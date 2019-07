Paolo Guerrero: 35 años y 3 millones de valor en el mercado, ¿hay otros delanteros así?

En el fútbol (y otros deportes en general) existen conceptos que son fáciles de decir, pero no de demostrar. Uno de ellos tiene que ver con el famoso "ritmo de competencia". Si habría que escribir una definición de esa idea sería esta: dícese del deportista u atleta que practica un deporte de forma regular, sin pausas, y que, gracias a esa continuidad, eleva su nivel de juego. Dicho esto, más de un analista, periodista o fanático habrá pensando lo mismo: Paolo Guerrero, luego ser habilitado antes de la Copa América tras una para de ocho meses, necesita "ritmo de competencia". En el torneo más importante de Sudamérica demostró que no. Fue el goleador de la Copa -junto a Everton- y ahora luce su excelente nivel en el Inter de Porto Alegre. Ayer anotó un golazo al Nacional en la Copa Libertadores 2019.

Paolo Guerrero, en el último minuto, le dio el triunfo al Internacional sobre Nacional, en el Gran Parque Central. (Video: FOX Sports)

No parece, pero es real: el delantero histórico de la selección peruana tiene 35 años. En otras palabras, está en la parte final de su carrera. O en sus últimos años, si quieren. Claro, es difícil pensar en eso después de ver cómo define. ¿Es que acaso no envejece? ¿No le afectó el poco "ritmo de competencia"? Guerrero se cuidó todo este tiempo, trabajó para mantener un físico adecuado y ha regresado como si nada.

¿Qué otros delanteros de su edad la siguen rompiendo en el mundo? No hay muchos. Una plataforma para averiguar quiénes son los contemporáneos a Paolo Guerrero (35 años o más) y cuál es su valor en el mercado es Transfermarkt. Después de aplicar los filtros en la búsqueda el resultado es sorpresivo. Solo existen tres delanteros (no extremos ni medias puntas) en el mundo cuyo valor de mercado supera o iguala los 3 millones de euros. Guerrero es uno de ellos. ¿Debería sorprendernos? No. Jugó el último Mundial Rusia 2018, año en el que perteneció a uno de los clubes más grandes del mundo (Flamengo) y es el '9' titular de otro grande de Brasil: Inter de Porto Alegre. Además, fue goleador de la Copa América 2019. Un crack. Por eso hoy un equipo tendría que pagar, según esta página web, mínimo 3 millones de euros por el peruano.

Aquí te contamos quiénes son los otros.

Zlatan Ibrahimovic (37 años - 3,5 millones de euros)

​De esta lista, el más conocido. No necesita mayor presentación. El sueco ya no es el mismo de antes, pero la calidad no la pierde. Hoy luce sus goles en la Major League Soccer (MLS) de Estados Unidos. Acaba de anotar un hat-trick y el primero de esos goles fue sensacional (mira el video).

Glenn Murray (35 años - 3 millones de euros)

​El inglés de 1.83m de estatura no deja de anotar goles en la Premier League (juega en el Brighton & Hove Albion). La temporada pasada marcó 13 goles en 30 partidos. Nunca salió de Inglaterra y ha paseado sus tantos en Primera como en Segunda División.



Fernando Torres (35 años - 2,5 millones de euros)

​Hace dos temporadas dejó el Atlético de Madrid para irse al fútbol de Japón. Milita en el club Sagan Tosu, donde continúa anotando goles. Este año ha disputado 15 encuentros, 9 como titular y ha marcado dos tantos. La temporada pasada su ficha estaba valorada en 3.0 millones de euros.



Jonas (35 años - 3.5 millones de euros)

Hasta la temporada pasada, estaba en esta lista. Se cansó de anotar goles en Benfica, pero este 2019 anunció su retiro del fútbol. Pero igual lo contamos. ¿De dónde es? Brasil. De Gremio dio el salto a la Liga Española (Valencia). Ahí se dio a conocer al mundo. Con Brasil jugó la Copa América 2016 y un partido de Eliminatorias rumbo a Rusia 2018.