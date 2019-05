Paolo Guerrero: cronología de un caso que no tiene cuando acabar

Paolo Guerrero sigue luchando. Ya no por jugar. La próxima suspensión que tenga probablemente no tendrá que ver con nada extradeportivo. Lo que busca el máximo goleador peruano de todos los tiempos es limpiar su imagen. Le dijeron de todo, hasta "falopero" (Aldo Proietto dixit). Le inventaron más de una historia vía audios de whatsapp. Todo empezó el 3 de noviembre del 2017 y no tiene cuando acabar.

2017

3 de noviembre

La FPF es notificada desde la FIFA con un resultado analítico adverso en el control antidoping del partido eliminatorio ante Argentina. El jugador en cuestión es Paolo Guerrero, que recibe una sanción provisional de 30 días.

5 de noviembre

Paolo Guerrero llegó a Lima acompañado de Pedro Fida, su abogado, y el bioquímico Luiz Claudio Camero. Apenas arriban, se reúnen con los médicos de la FPF en la Videna.

8 de noviembre

La defensa de Paolo Guerrero presenta una medida cautelar ante el Tribunal de Apelación buscando la suspensión provisional de 30 días. ¿Qué buscaban? Que llegue al partido vuelta contra Nueva Zelanda en Lima.

10 de noviembre

Perú juega en Wellington el partido de vuelta por el repechaje frente a Nueva Zelanda. El marcador es 0-0.

11 de noviembre

Dan a conocer el resultado de la Prueba B. Nuevamente se encuentra benzoilecgonina, principal metabolito de la cocaína. Se ratifica sanción provisional de 30 días.

15 de noviembre

Perú vence 2-0 a Nueva Zelanda y clasifica al Mundial Rusia 2018. En el festejo del primer gol, Jefferson Farfán saluda con la camiseta '9' a Paolo Guerrero.

La celebración de Farfán.

30 de noviembre

Paolo Guerrero se presenta frente al Comité de Disciplina de la FIFA. Tras su descargo, se confirma que no consumió cocaína.

8 de diciembre

FIFA anuncia un año de suspensión para Paolo Guerrero.

20 de diciembre

Comité de Apelaciones de la FIFA reduce a seis meses el castigo de Paolo Guerrero.

2018

29 de enero

Defensa de Paolo Guerrero termina de reunir y planear los argumentos de defensa que presentará ante el TAS. Se espera que sanción de seis meses se reduzca.

14 de febrero

La Agencia Mundial Antidopaje (WADA, en inglés) anuncia que apelará la sanción de 6 meses contra Paolo Guerrero en los tribunales del TAS.

3 de mayo

Audiencia de la defensa de Paolo Guerrero en el TAS. Abogados de la WADA intervienen durante el juicio.

6 de mayo

Paolo Guerrero vuelve a las canchas jugando por Flamengo ante el Inter de Porto Alegre. Jugaría dos partidos más: Ponte Petra y Chapecoense (anota un gol).

14 de mayo

El TAS anuncia una sanción de 14 meses contra Paolo Guerrero.

20 de mayo

Paolo y el presidente Edwin Oviedo viajan a Suiza para reunirse con Gianni Infantino, presidente de la FIFA.

Guerrero y Oviedo en el avión rumbo a Suiza.

21 de mayo

Capitanes de Dinamarca, Francia y Australia firman una carta a favor de que Paolo juegue el Mundial.

22 de mayo

Después de la reunión en la FIFA, Paolo y Oviedo no dan buenas noticias.

31 de mayo

​El Tribunal Federal Suizo, instancia a la que acudió la defensa de Paolo Guerrero para que el '9' pueda estar en el Mundial Rusia 2018, le concede al peruano la suspensión provisional de la sanción impuesta por el TAS.

3 de junio

Paolo Guerrero reaparece con la selección peruana. Perú derrotó 3-0 a Arabia Saudita antes del Mundial y el atacante marcó dos goles.

26 de junio

Perú se despide del Mundial Rusia 2018 con una victoria sobre Australia. Paolo Guerrero marcó uno de los tantos y cumplió el sueño de niño.

24 de agosto

Paolo Guerrero regresa a Lima luego de enterarse que debe cumplir los 8 meses de sanción que le restan (sanción del TAS fue de 14 meses). "No puedo aceptar un castigo que no es justo. Confío en volver a las canchas antes de los 8 meses, voy a seguir peleando", declaró.

2019

6 de abril

Paolo Guerrero regresa a las canchas. El peruano cumplió ocho meses de sanción post-mundial y disputó un partido (anotó un gol) con el Inter de Porto Alegre, equipo que lo fichó pese a su sanción.

5 de mayo

​El programa de televisión "Domingo al día" emitió testimonios de ex trabajadores del Swisshotel, quienes aseguran que Paolo Guerrero se contaminó por culpa de un mal procedimiento de limpieza del hotel.

5 de mayo

"En realidad estoy consternado, sin palabras, esto ha sorprendido a todo el mundo. Siempre, desde un principio, actué con la verdad y hoy ganó la verdad. El Swissotel impidió que esta verdad se sepa y fue mintiendo y amenazando a sus trabajadores", expresó Paolo Guerrero en comunicación con Cuarto Poder.