Paolo Guerrero incursiona en el mundo de las barberías: "Ojalá podamos ver un Perú más seguro, donde la gente trabaje tranquila"
La tarde cae sobre La Molina y, desde las ventanas de la barbería Mr. Jacobs, ubicada en una calle rebosante de tiendas, restaurantes y ‘minimarkets’, se asoman curiosos que no terminan de creerlo: Paolo Guerrero está allí. Entre peines, espejos y un agradable aroma a madera y roble, el capitán firma camisetas de la selección peruana y de Alianza Lima, posa con niños que le tienden la mano y sonríe con amabilidad. Adentro, una pantalla transmite el partido de semifinales entre la Universidad de Chile y Lanús por Copa Sudamericana, y Paolo, por un instante, se queda mirando en silencio. Gol de Lanús. El delantero se lamenta por no estar allí, jugando el partido que podría haberlo llevado a una final histórica con el equipo de sus amores. Fuera de las canchas, nos hemos reunido con él para hacer esta entrevista con motivo de su debut en el terreno empresarial. Hoy, el futbolista es socio de Mr. Jacobs, un emprendimiento en donde no solo es imagen, sino que además cumple un rol activo en la estrategia de posicionarse como una de las cadenas de barberías más ‘cool’ de Lima.