Paolo Guerrero incursiona en el mundo de las barberías: “Ojalá podamos ver un Perú más seguro, donde la gente trabaje tranquila”

Paolo, ¿qué te llamó la atención de este rubro?

Newsletter exclusivo para suscriptores Juan Carlos Fangacio presenta en exclusiva lo que traerá nuestro suplemento sabatino, cada viernes.

A lo largo de los años, ustedes han visto que he tenido múltiples estilos, sobre todo en el cabello; eso siempre me ha interesado. Desde hace tiempo pensaba en abrir una barbería. Con Mr. Jacobs, la idea es crecer en Lima y, si Dios quiere, llegar a provincias. Queremos fundar un instituto para formar barberos y estilistas, con el fin de dar oportunidades a chicos que sueñan con dedicarse a este oficio.

¿Te interesa seguir creciendo como empresario? ¿Es algo que te entusiasma en esta etapa de tu vida?

Definitivamente. Ya tengo otros proyectos que se están estableciendo y espero cerrarlos pronto. Siempre me ha gustado involucrarme en cosas que me hagan crecer como persona y como empresario, y sobre todo dar trabajo a gente que lo necesita.

Paolo Guerrero sentado en el salón de la barbería Mr. Jacobs, su nuevo emprendimiento. Dirección: Santiago de Compostela 132, La Molina. Cuentan con otro local en el hotel BTH, en San Borja. (Foto: Richard Hirano)

Imagino que muchos aliancistas van a venir a cortarse el pelo a Mr. Jacobs.

Esa es la idea [risas]. Y no solo aliancistas. Hoy, el cuidado personal es muy importante para todos. A todos nos gusta vernos bien y sentirnos bien. Lo importante es poder darse ese gusto.

Pasando al fútbol, ¿aún sigues pensando en salir campeón con Alianza Lima?

Sí, ese es mi gran objetivo. Alianza es el equipo más grande del Perú, siempre pelea los campeonatos. Estoy en el club de mis amores para cumplir ese sueño. Creo que hice una buena temporada, aunque siempre se puede mejorar. Quiero sentirme más afianzado, con más confianza y, sobre todo, darles una alegría a los hinchas, a mis padres y a mí mismo, coronándome campeón.

Has ganado casi todo. ¿Qué te motiva a seguir compitiendo?

La competencia misma. Nunca me ha gustado perder. Esa pasión por competir es lo que me mantiene. Ganar, mejorar, superarse. Esa es mi vida. Jugar bien, hacer goles, darles alegrías a mi familia, a mis padres, a mis hijos. Ese es el mejor regalo.

Esta temporada, el delantero llegó a cuartos de final con Alianza Lima en Copa Sudamericana. Lleva anotados 16 goles en lo que va de 2025.

¿Qué legado te gustaría dejarles a los jóvenes futbolistas?

La resiliencia. Creo que es fundamental. También la perseverancia, el trabajo, las ganas de luchar y salir adelante. En el campo muchas veces estás en desventaja, pero tienes que sacar fuerzas y superarte. Lo mismo ocurre en la vida real. La superación es un valor que aprecio mucho, y eso quiero dejar como legado.

¿Te ves vinculado al fútbol en el futuro, como entrenador o quizá dirigente?

Sí. Gracias a Dios ya tengo la licencia para entrenador, aunque me gusta también el rol de director deportivo. En su momento decidiré. Por ahora, estoy concentrado al cien por ciento en el fútbol. Me siento bien, con energía, y, aunque tenga 41, años sigo jugando a alta intensidad. Termino bien los partidos, sin cansancio ni lesiones, y eso es lo que más valoro.

Paolo junto a su madre, doña Peta, en Río de Janeiro, cuando el futbolista peruano jugaba en el club Flamengo.(Foto: Richard Hirano) / RICHARD HIRANO

Jefferson Farfán, tu compadre, tiene un espacio de conversación en YouTube. ¿Te gustaría hacer algo similar?

No le cierro las puertas. Hoy sigo activo y enfocado en el fútbol, pero quién sabe más adelante. También estoy metido en otros proyectos empresariales, y ojalá pueda concretarlos pronto. Pero no descarto nada, ni dentro ni fuera del fútbol.

¿Qué necesita el Perú para volver a una Copa del Mundo?

Más trabajo desde la base. Nuestro futuro son los niños y jóvenes. Necesitamos empresas que inviertan en deporte, y eso es algo que quiero impulsar con mis proyectos. No solo en fútbol, sino en otras disciplinas. Hay que apoyar a los jóvenes para que el Perú pueda crecer y sea una potencia deportiva.

El capitán jugó por última vez con la selección en el partido contra Ecuador por eliminatorias, en junio de este año. (Foto: AFP)

¿Y con qué Perú sueñas tú, más allá del deporte?

Sueño con un país más unido y respetuoso. El peruano tiene que quererse y valorarse más. Hoy vivimos una situación difícil con la delincuencia. Ojalá podamos ver un Perú más seguro, donde la gente pueda caminar y trabajar tranquila. Me gustaría que seamos más pacientes, resilientes, con ganas de salir adelante. Que la perseverancia sea un valor nacional.

¿Sientes que estás en el lugar donde quieres estar? ¿Deseas seguir viviendo en el Perú?

Sí, este es mi país, el que amo. Quisiera sentirme cada vez mejor aquí, más seguro, rodeado de personas que se respetan y quieren progresar. Espero que algún día podamos lograrlo. //

Emprender con estilo Para Mario Figueroa, socio de Paolo Guerrero, emprender en el Perú es un acto de fe. “Se podría decir que es un acto de valientes”, dice. Mr. Jacobs nació de esa convicción: en un mercado aún en crecimiento, Figueroa vio en el rubro de las barberías un espacio para innovar con un modelo prémium, pensado no solo para ofrecer cortes, sino para construir una comunidad. “Queremos que Mr. Jacobs sea una ‘lovemark’, que las personas se identifiquen con el estilo y la actitud, no solo con el servicio”, explica.

Instagram: @mr.jacobs.bs.