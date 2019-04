El sufrimiento de Guerrero terminó y en dos semanas cumplirá un sueño... a medias

En el año 2002 era imposible ver los goles de los partidos de fútbol desde un celular y con la inmediatez que hoy brinda Twitter. En el 2002 existía la revista El Gráfico Perú, filial de la conocida publicación argentina que ya no se imprime. Era tan popular en nuestro país que hasta se daba el lujo de organizar un torneo –con el nombre de la revista– de carácter amistoso. En el 2002, Paolo Guerrero ascendió al primer equipo de Alianza Lima, pero nunca disputó un partido oficial.

La única vez que jugó con los mayores y la camiseta del cuadro principal fue precisamente en una Copa El Gráfico. El rival fue Peñarol. Pablo Bengoechea, ex técnico de Alianza y la selección peruana, era el ‘10’, la estrella del equipo charrúa. Guerrero solo coincidió unos minutos con él. ¿La razón? El delantero comenzó el encuentro en la banca de suplentes. Farfán fue titular y en el segundo tiempo salió para darle minutos a uno de los mejores amigos que le ha dado el fútbol. Solo unos días después Guerrero alistaba maletas para unirse al gigante Bayern Múnich, donde inició su carrera como profesional.

MOMENTO ESPERADO

Guerrero cumplirá un sueño a medias: en una de sus últimas apariciones en Matute aseguró que le ilusionaba regresar al recinto para disputar un partido oficial a estadio lleno. Y vistiendo la camiseta de Alianza, obvio. Ahora lo hará con la del Inter de Porto Alegre. Lo más difícil para Paolo va a ser eso: olvidar que al frente y por donde mire habrá camisetas blanquiazules. Es hincha de Alianza desde que no sabía diferenciar colores. Su tío José ‘Caico’ Gonzales lo llevaba de la mano a ver los partidos en La Victoria. También los de la selección peruana. “Él fue el primero que le inculcó el fútbol”, cuenta doña Peta. En su casa, ahí nomás en la entrada, está la foto [página anterior] de su hermano –fallecido en la tragedia del Fokker– con Paolo. Un recuerdo imborrable.

Cuando aprendió a patear la pelota, de inmediato se probó en las infantiles del club íntimo. Y ahí creció como la espuma.

Un hecho histórico: cuando Paolo todavía era un niño, asistió al programa de Yola Polastri. Lo acompañaban otros chicos de las canteras aliancistas y Alberto Masías, quien trabaja en las menores del club. Cuando la popular conductora preguntó por las cualidades del niño de pelo corto y mirada inocente, el dirigente hizo el mejor vaticinio de su carrera. “Él es sobrino de ‘Caíco’ Gonzales y es el futuro crack del fútbol peruano”. El pequeño Paolo Guerrero bajó la mirada arrochado. “De niño se le veía muy buenas condiciones. Destacaba en su categoría y ese día pensé que él se merecía unas palabras de aliento de ese calibre”, declaró alguna vez Masías sobre el clip que está en YouTube.

EL GUERRERO DE HOY

El suplicio se terminó. “No quiero regalos, no quiero saludos, solo quiero jugar fútbol”, escribió en Instagram el histórico delantero de la selección peruana hace 13 semanas. ¿Se imaginan cómo fue para Paolo estar ocho meses fuera de las canchas? Además de mantenerse en forma con un entrenador personal, Guerrero hizo todo lo que estuvo a su alcance para ser feliz sin el deporte que ama. Asistió al matrimonio de su amigo Roberto Guizasola, disfrutó de tardes de hípica con su papá –de quien casi no se habla–, paseó por el Dakar 2019 en las dunas de Ica, pasó tiempo con sus hijos, hizo turismo en Colombia y, claro está, continuó la lucha en pos de limpiar su imagen. “Más allá de lo que he perdido empresarialmente, económicamente, moralmente me han hecho mucho daño. Estar castigado 14 meses ha sido durísimo”, declaró a finales del mes pasado.

Ahora ya no le quedan más treguas. A sus 35 años tiene que darlo todo para cumplir dos objetivos inmediatos. El primero, convertirse en el ‘9’ titular de uno de los equipos más grandes de Brasil. No es poca cosa. El segundo, meterse un cupo al bolsillo en la lista que presentará Gareca para la Copa América 2019. Aunque por los últimos problemas que ha tenido el ‘Tigre’ con el ataque peruano uno pensaría que la presencia del ‘9’ es fija.

Con el tiempo veremos si sigue siendo el goleador más prolífico de nuestra historia. En el medio está el duelo con Alianza.

Matute no solo será una linda oportunidad para recordar lo que significa ser hincha del equipo centenario, sino también para meditar lo que alguna vez prometió: “Quiero terminar mi carrera aquí”. //

¿CUÁNDO JUEGA?

-SÁBADO 6: Inter de Porto Alegre jugará a las 2:30 p.m. (hora peruana) con el Caxias.

-MARTES 9: Palestino será el rival del equipo de Paolo Guererro por la Copa Libertadores. Chocan a las 7:30 p.m. Transmite FOX Sports.

-MIÉRCOLES 24: Este día será el partido contra Alianza Lima en el Estadio Alejandro Villanueva. Será a las 7:30 p.m.