Creo que está continuando un cambio que el papa Francisco empezó, un cambio no tanto en la doctrina de la Iglesia, porque sabemos que la iglesia siempre va a ser la misma, pero pueden cambiar algunos puntos de vista, sobre todo pastorales. Puede haber mayor cercanía a los laicos y mayor apertura hacia mujeres, pobres, categorías de personas que en algún momento han sido vistas como más alejadas de la Iglesia Católica tradicional, como la gente divorciada o los homosexuales.

En este caso creo que habrá una continuidad en lo que el Papa Francisco llamó una cercanía a las periferias del mundo y no solamente existenciales, sino también geográficas, aquella gente que estaba marcada como alejada de un centro oficial. Pero ya no es un acercamiento a las periferias, sino a la creación de un multicentrismo. El Papa Francisco mismo marcó en los últimos años que tiene que haber muchos centros en el mundo, en política, en espiritualidad, en economía. Todo el mundo es importante, no solamente Europa o Estados Unidos.