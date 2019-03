¿Cómo es la relación de los papás con YouTube? Estos ejemplos te sorprenderán

Si uno lee "papás" y "YouTube" en una misma oración, probablemente lo primero que pienses es que hace alusión a la mala relación que puedan tener nuestros progenitores con la tecnología. La realidad, por otro lado, puede sorprendernos. Desde su aparición en 2005, la plataforma de videos se ha convertido en el espacio ideal para compartir películas, temas musicales, series, programas de televisión y registros de aficionados con contenido de interés personal.

En la actualidad, es la web de su categoría más empleada en Internet. Aquí algunos ejemplos de papás y creadores de contenido:

1) PAPIS POR PRIMERA VEZ

Hugo López abrió su canal de YouTube en 2017, junto a su esposa Yazmín Alvarado: ‘Papis por primera vez’. En él muestran a sus más de 5.700 suscriptores sus viajes familiares en carretera a todo el Perú. “Siempre nos gustó viajar, y tener a Marce y Leo no es ningún impedimento”, comentan.

2) PAPÁ CRÓNICO

​El periodista Beto Villar emprendió el camino a YouTube en diciembre del 2018 con Papá Crónico, un proyecto personal que busca crear, además, una comunidad de padres primerizos, buena parte de todas esas cosas/miedos/ilusiones se verán reflejadas. "Haré lo mejor que pueda para compartir lo que me ha sido útil e interesante en este camino de subida en el que he comenzado a andar", señala.

3) VIAJA Y PRUEBA

​Viajar y comer, ¿existe mejor combinación? Ese es el canal de Youtube del chef Luciano Mazzetti, quien sale a conectarse y redescubrir nuestro país a través de su gastronomía. Sus más de 80 mil suscriptores acompañan al cocinero en sus aventuras. Ahora, se ha sumado su hijo León (5).

4) HOW TO DAD

Jordan Watson es un neozelandés que tiene todas las respuestas en lo que respecta a la paternidad. Desde 2015 brinda consejos en YouTube referentes a los recién nacidos. Si bien su canal ‘How to Dad’ (‘Cómo ser papá’) tiene más de 361 mil suscriptores, las reproducciones de sus videos superan los dos millones. Sube videos dos veces por semana.