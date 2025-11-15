Paren Todo Vol. 2: el proyecto que convirtió la pasión por el vinilo en una puerta de entrada para las nuevas bandas peruanas

A fines de 2023, tres melómanos limeños —Laura Portal (del colectivo Vinileras Perú), Paulo Medina (creador del buscador buscavinilos.pe) y Julio Pérez Luna (músico de Turbopótamos y DJ)— se reunieron en un café con una inquietud compartida. Notaban que el auge del vinilo en el Perú estaba enfocado casi exclusivamente en la venta de viejos clásicos o en reediciones del pasado. Los músicos jóvenes no solo estaban fuera de la radio: también estaban fuera del tocadiscos. De esa conversación nació Disconforme Records y, con ella, la serie anual “Paren todo (algo nuevo está sonando)”, pensada para dar a conocer las propuestas más frescas de la escena independiente peruana, desde las más desconocidas hasta las que ya cultivan sus fans.

El primer volumen, editado en 2024, reunió a artistas de diversas regiones —Cinthya Miranda, Fe Baca, Yamil Quiere Ser Artista, Yanna, Solenoide, SAMOS2000, Luxsie, entre otros— y demostró que existe un público dispuesto a escuchar propuestas nuevas con la misma devoción que los clásicos locales. A esa primera aventura se sumó Mario Reggiardo, del sello A Tutiplén Records, quien aportó su experiencia en ediciones de alta fidelidad. El objetivo era que las bandas nuevas —que, por falta de recursos, solo difunden su música en formato digital— pudieran tener la oportunidad de ver su trabajo plasmado en el formato rey para los melómanos de hoy: el vinilo. Con la gran recepción que tuvo “Paren todo Vol. 1”, una secuela era solo cuestión de tiempo.

Newsletter exclusivo para suscriptores Juan Carlos Fangacio presenta en exclusiva lo que traerá nuestro suplemento sabatino, cada viernes.

Portada de Paren Todo Vol 2. (Algo nuevo está sonando).

Así llega este año “Paren todo Vol. 2”, con el auspicio de Audiolima y Prisma Music. Se trata de una edición que amplía los horizontes del proyecto con una selección aún más diversa. “Queríamos abrir el espectro estilístico y geográfico”, cuentan los organizadores. Por eso, el disco incluye desde el huayno “Manuspaqa Suyaykuway”, interpretado por la apurimeña Aracely Caytuiro, hasta la cumbia psicodélica “La dormilona”, de Bay Rareto, entre otras gratas sorpresas.

Los Membrillos es una joven banda que mezcla melodías con ruido. Su disco debut, recién aparecido, se llama “Distimia”.

Entre los nombres incluidos hay varios artistas de interés: desde el shoegaze de la jovencísima banda Los Membrillos —que acaba de publicar su primer álbum, “Distimia”, uno de los mejores lanzamientos peruanos de 2025— hasta la música de Maya Endo, una de las voces más prometedoras de la nueva generación de cantautoras peruanas. Con apenas 22 años, la artista limeña acaba de lanzar su álbum debut, “Todo eso que soñé”, un trabajo que —como ella misma explica— “retrata el inicio de mis veinte, ese sube y baja emocional que te enfrenta a rupturas, mudanzas y nuevas libertades”. Grabado junto a los productores Moncho Berry y Rulolo, el disco combina arreglos de banda en vivo y pasajes electrónicos que reflejan su gusto por la experimentación. “Me parece increíble que se haga este tipo de curaduría; hay tantos proyectos distintos en la escena local que es importante abrir los oídos a lo nuevo”, afirma.

Maya Endo acaba de publicar su primer álbum "Todo lo que soñé". En la compilación participa con la canción "Habitación", al lado de Rulolo.

Una colección como “Paren todo” cumple una función similar a la de los ‘playlists’ digitales: ayuda a tomarle el pulso a una escena, a descubrir artistas y estilos que quizás no conocías. La curaduría de este segundo volumen contó con el apoyo de tres conocedores de la música local —el periodista Raúl Cachay, Renzo Lobato y Gerson Pucurimay—, quienes propusieron artistas basándose en los lanzamientos más interesantes de 2024. Con sus aportes, el equipo de Disconforme cerró una lista que busca reflejar el momento vibrante y desprejuiciado que vive hoy la música peruana.

Apostar por el vinilo en plena era digital puede parecer un anacronismo, pero para los creadores de “Paren todo” es, más bien, una declaración de principios. Para ellos, el vinilo es sinónimo de pausa, de atención y de calidad. Desean que esas cualidades recaigan también sobre la nueva música peruana. “Queremos que el público entienda que La Zorra Zapata o Dafne Castañeda pueden sonar tan bien como Rosalía o Björk”, dicen.