Cualquiera que haya visitado el parque Kennedy de Miraflores los ha visto. Una impresionante colonia de gatitos trepados en los árboles o comiendo galletas llama tanto la atención que se hace inevitable tomarles fotos o querer acariciarlos. Pero este grupo de independientes y cariñosas criaturas no la está pasando nada bien en el último mes. Hace unas semanas, varios gatitos aparecieron muertos en esta zona turística por un presunto envenenamiento en circunstancias todavía poco claras.

Voluntarios como Diana Chacón, Arturo De Armero y Claudia Galarza, a quienes encontramos en el parque colocando antipulgas y desparasitando a los más de cien gatos que allí habitan, están preocupados por este peligro permanente. Ellos dedican su tiempo y dinero a cuidar a los gatitos del Kennedy, y hasta les han puesto nombres para reconocerlos. “Venimos todos los días en diferentes turnos”, nos dice Chacón, apurada porque estarán buena parte del día en este proceso.

Claudia Galarza, Diana Chacón y Arturo De Armero son voluntarios del Parque Kennedy. Se dividen las zonas y los horarios para alimentar a los gatitos e invierten su tiempo y dinero en este cuidado animal totalmente desinteresado. Solo es amor a los gatos. / Julio Reano

Otras colonias que han hecho sus hogares en la Residencial San Felipe, Campo de Marte, cementerio Baquíjano, el parque Castilla y más lugares de Lima, se encuentran expuestas permanentemente a maltratos o atropellos. Sin vacunas ni una buena alimentación, estos gatitos son sumamente vulnerables a enfermedades.

Según la médica veterinaria María José Gonzales Vigil de Cárdenas “en el Perú hay una alta prevalencia de leucemia felina y el virus de inmunodeficiencia o sida felino”. Ella forma parte del equipo médico de Adoptamiu, organización que rescata y ayuda a dar en adopción gatitos de la calle. “A consecuencia de estos virus, pueden tener enfermedades, como cualquier otro animal que vive al aire libre”. Además, pueden ser frecuentes la gingivoestomatitis y la presencia de parásitos internos (gusanos intestinales) y externos (pulgas y garrapatas).

Se calcula que más de cien gatos habitan el Parque Kennedy de Miraflores. / Julio Reano

“¿Qué es lo que necesitan con urgencia?”, le preguntamos. “El principal problema es la sobrepoblación”, resalta. “Se debe apoyar con el control de la reproducción excesiva considerando programas de esterilización, campañas de adopción y hogares temporales”, recalca la Médico Veterinaria. Para ello está el programa CER (Captura, Esteriliza y Retorna), también conocido como TNR, una de las medidas recomendadas por la Organización Mundial de Sanidad Animal (OMSA) para el control poblacional de perros y gatos.

Esterilizar y retornar

¿En qué consiste? “El TNR lo hacen las organizaciones de protección animal. También, hacemos colectas, buscamos padrinos, conseguimos hogares, esterilizamos, pagamos al veterinario y conseguimos alimento”, resalta Iselda Livoni, presidenta y fundadora de la Asociación para el Rescate y Bienestar de los Animales (ARBA), parte de las organizaciones que participaron en la creación de la Ley 31311 o ‘Cuatro Patas’, aprobada en 2021.

Actualmente, el Ministerio de Salud podría modificarla al considerar el ingreso de los animales a los albergues una vez esterilizados en lugar de retornarlos a sus colonias, como señala el TNR: “Los albergues municipales no son la solución porque no existen. Si se crearan tomaría muchísimo tiempo y la experiencia muestra que, ante recursos limitados, estos terminan convirtiéndose en lugares de hacinamiento y sacrificio. Además, los albergues de la sociedad civil no tienen espacio, no son una solución ni para perros ni gatos. Lo mejor para ellos siempre será la adopción. Desde la Coalición por los Animales del Perú (Colpa), estamos luchando para que el espíritu de la ley no se pierda”, destaca la activista.

Los gatitos callejeros (viven en zonas urbanas y dependen indirectamente del ser humano) y los ferales (que nacieron en la calle, son huraños y cazan su propia comida), no siempre pueden ser rehabilitados y reubicados en hogares temporales o adoptados. Por ello, lo más adecuado según las expertas es regresarlos, una vez esterilizados y vacunados, a su lugar de origen, pero en mucho mejores condiciones. Sin duda se trata de un tema complejo de salud pública urgente de atender por nuestras autoridades. Por lo pronto, la Municipalidad de Miraflores anunció el día miércoles 3 una serie de medidas en el proceso de adopción y voluntariado. //