Parrillas: seis irresistibles ideas para disfrutar durante todo el verano

MENÚ MARINO

Hay que decirlo: a los peruanos nos cuesta salir de las opciones más tradicionales cuando se trata de parrillas. No es una crítica, calma, pero podemos hacerlo mejor. Con un mar tan generoso como el nuestro resulta un pecado no aprovechar la temporada. Lo primero que hay que saber es que, evidentemente, no todos los pescados y mariscos se prestan para una cocción al carbón. Para el cocinero Gustavo Montestruque, al mando de La Mar, el fuego es clave. Los mariscos requieren temperaturas muy altas (“los que son chicos, como conchas, langostinos o almejas, necesitan 1 minuto por lado; se hacen muy rápido”, dice). En el caso de los pescados, un fuego alto pero moderado es lo recomendable. “Lo ideal es usar una besuguera o rejilla, en la cual se coloca el pescado entero. No son difíciles de conseguir”, sugiere Montestruque. Unos 5 o 6 minutos por cada lado es buen tiempo de referencia: el truco está en no quemar la piel. “Un pescado de 1 kilo no debería demorar en cocerse más de 15 minutos”, añade el cocinero. Si se usan medallones –de salmón, pez espada, mero, chita o cabrilla; mejor si tienen hueso–, el corte tendría que ser máximo de tres dedos de grosor.

Otro consejo importante es que, ya sea para mariscos o pescados, utilizar un poco de aceite no solo evita que se peguen; también brinda aroma y sabor. La mezcla de vinagre, aceite de oliva y sal es una buena alternativa; también lo son los aceites macerados en ajo o romero; y, por supuesto, las mantequillas. Un chorrito de limón y a gozar.



TODO ES BROCHETEABLE

Aquí hay que hacer un poco de trabajo previo. Pero, una vez terminado, todo lo demás fluye a su propio ritmo. El cocinero Ignacio Barrios, al mando de Urban Kitchen, es de los que apuesta por el marinado cuando se trata de las carnes para las brochetas. Desde esta tribuna no nos oponemos. “Lo agridulce funciona muy bien a la parrilla porque se carameliza”, sostiene. Si se trata de pescados, es mejor evitar la sal y el limón, o los marinados muy fuertes –por tiempos prolongados–, como los que llevan sillao, ajo o kion.

“Debemos pensar en cortes que no se sequen”, continúa Barrios. “Si queremos pollo, podemos usar encuentros o filetes de pierna en lugar de pechugas. Si es chancho, no iría por el lomito, sino por algo que aporte grasa y sabor. Brochetas de bondiola o de bife de cerdo son perfectas”, finaliza. Cuando se trata de pescados, tenga en cuenta que no se sugiere usar variedades que se deshagan fácilmente, por muy apetecibles que sean. Dados de pez espada o fortuno aguantan mejor –y por más tiempo– el calor.

