La pasada de huevo y otras respuestas sobre crianza en nuevo libro

Vas de un lado a otro de tu casa con una almohadilla en forma de O para sentarte. No ha pasado mucho desde que has dado a luz y el uso de ese cojín inflable, vaya que te lo recuerda. Sí, estás pos parturienta. Ergo, adolorida, agotada, desprolija, abrumada. Eres la mejor extra de The Walking Dead. Aún así, dichosa. Repleta de amor. La mejor inspiración para un comercial de pañales Huggies. Lo cierto es que ese tsunami de emociones que implica empezar a criar a un ser humano es acompañado siempre de una imagen mental que corresponde a un popular signo ortográfico. Si eres primeriza, el símbolo en la cabeza es gigante, omnipresente; se vuelve más chico si ya has tenido críos, pero siempre termina ocupando un lugar. Es este. Que pase el desgraciado:

signo de interrogación

Entonces sí, en cuestiones de crianza, no sabes nada, estás más perdida que la mamá de Luis Miguel. Y es precisamente en esa coyuntura que empiezan muchas veces a llover vía mamá, prima, suegra, amiga del colegio, WhatsApp, bloggers/influencers, grupos privados en el Facebook y demás, “sugerencias afables” con sabor a mandamiento sobre qué debes o no hacer con la bendición que acaba de arribar. Hay quienes las denominan tierna e irónicamente “los mitos de la abuela”, pero la verdad es que muchas de estas premisas sobre salud, lactancia, nutrición, psicología y educación están también fuertemente enraizados en las mentes de las nuevas generaciones, la gran mayoría sin sustento científico moderno. ¿Tristeza pos parto? ¿qué es eso? Engreída es lo que eres. Ya párate y atiende a tu hijo. / Que no debes sacar al recién nacido fuera de la casa. / Que no le quites el gorro que se va a resfriar por la mollera. / ¡Ojo que tiene que gatear antes de caminar!/ Si no está cachetón, está enfermo. /No la cargues tanto que se va acostumbrar a los brazos... Y así, por los siglos de los siglos.

Dicen, a todo esto, que para ser padres no existe manual. Y así es si se entiende que cada niño es un mundo particular y entero. El pediatra e investigador peruano Gustavo Rivara, sin embargo, no ve por qué ellos no puedan tener una ayudadita -una ayudadaza-. De ahí que ha publicado Wawa, un libro de consulta que busca resolver cuestionamientos de mamás y papás respecto de crianza de recién nacidos y niños en base a su experiencia como médico desde hace más de 20 años.

Primero, importantes antecedentes del autor. Al doctor Rivara (46) le dicen el ‘Patch Adams’ peruano. Eso porque además de ejercer la profesión en una clínica privada y dedicarse a la docencia universitaria en el Perú y en el extranjero, es clown hospitalario. Por muchos años, de hecho, perteneció a la agrupación Bola Roja, encabezada entonces por Wendy Ramos. (Ingrese aquí para conocer más de esta faceta y de los estudios que ha realizado sobre los efectos positivos de los payasos que trabajan en nosocomios en este perfil de Somos de abril del 2017). Cualquier faceta de su carrera, no obstante, ha ido constantemente de la mano de la investigación científica, otra de sus pasiones junto al voluntariado.

“Me puse a pensar que estaba invirtiendo tiempo solo en enseñarle a estudiantes y a otros doctores más jóvenes que yo. Así que comencé a hacer escuela para padres donde trabajo y en lugares donde llego a personas de escasos recursos e hice mi fan page en Facebook (búsquelo como Dr. Gustavo Rivara). Me gusta mucho compartir lo que sé. Por eso hace 14 meses decidí que podía editar un libro que respondiese a las preguntas más frecuentes que se han hecho en mis consultorios por décadas”, detalla el pediatra.

En el video que acompaña este artículo puede ver al doctor Rivara explicando, por ejemplo, lo que se sabe desde la ciencia sobre la efectividad de la celebérrima pasada de huevo, la utilidad de esterilizar biberones, chupones y demás juguetes y cuán cierto hay en que llevar a los niños al nido lo más antes posible beneficia su sociabilización. En la galería de fotos, asimismo, podrá conocer otra tanda de populares mitos derribados por el especialista.

Rivara aclara que el trabajo está abordado desde el respecto a cada madre, padre, niño y familia. “Incluyo también mis opiniones personales respecto a diversos temas, pero siempre dejando claro, cuando corresponde, que eso son, opiniones personales. Por ejemplo, yo soy un médico pro lactancia materna. Siempre la voy a recomendar. Pero si una mujer me explica que ella también se siente realizada trabajando y que para eso necesita darle fórmula a su hijo, pues no la voy a juzgar. Una madre realizada se siente bien, está sana y ese bienestar termina siendo transmitido a su bebe. Hay opciones: fórmula de día, teta de noche, en fin... Este libro se adapta, es respetuoso de todas las formas”.

Así, la publicación cuenta con capítulos cuyos títulos se traducen en respuestas que pueden significar oro puro para los padres tales como: “¿Puede usar chupón mi bebe?”; “Los niños, el verano, el sol y la piscina”; “Mi hijo tiene fiebre”; “¿El frío enferma?”; “Los andadores”; “¿Desde cuándo puede mi bebe viajar en avión?”; “Los tintes de pelo” y más.

Además, para darle más realidad a la obra, Wawa consigna el testimonio de 23 padres de familia que hablan de sus propias experiencias desde distintos ángulos. Entre ellos se cuentan a deportistas, artistas y médicos. Algunos nombres: Chiara Pinasco, Claudia Rivero Modenesi, César Ritter, Marcello Mota, Jesús Alzamora, Pilar León Benavides, Vanessa Tello y Lorena Campodónico.

Otro hijo en camino

La presentación de Wawa es el 4 de junio en la clínica Delgado. Puede obtener más información sobre dónde comprar el libro en el Fan Page del ‘doc’ (no demore que ya tiene 2 mil pedidos de 3 mil ejemplares impresos). Mientras tanto, y junto a un equipo interdisciplinario, Rivara ya va preparando otra publicación que con suerte saldrá en diciembre. Se tratan de 500 páginas que develan el misterio de cómo alimentar a los niños pequeños. Lo acompañan dos nutricionistas, una antropóloga y un chef. Quizá, el santo grial para mamás y papás que ya no tienen pelos por los tantos que se han arrancado intentando que los chicos coman. Feliz Navidad.