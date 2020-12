Conforme a los criterios de Saber más

A sus 23 años, Leandra Galdós sabe de memoria, como tablas de multiplicar, sobre patinaje en el Perú. Historia, datos, futuro. Inculcado por sus dos hermanos mayores, ella desde los cinco años inició el contacto con este deporte. Incluso sus padres decidieron cambiar el rubro de negocio del café para abrir su tienda de patines llamado Mundoroller, a donde trajeron las dos marcas más reconocidas en este deporte: Rollerblade y Powerslide.

“Antes mi papá tenía una distribuidora de café a nivel nacional. Económicamente no era un sustento fuerte, porque no solo veía por nosotros sino a la familia de su hermano. Mi papá siempre cuenta que él veía a mis hermanos tras su regreso de patinar y los veía felices, cansados, pero siempre de buen humor. Esa felicidad que él veía en sus hijos quería que más gente tuviera esa emoción. El patinaje nos unió como familia. Por eso apostó al cien por ciento por el patinaje en el Perú y dejó la empresa de café a su hermano”, dice Leandra Galdós.

Los hermanos Galdós pertenecen a una familia de campeones: Vela Optimist, Sunfish, y Windsurf. “Eso nos dio una disciplina”, explica. El patinaje fue una forma de integrar esas ganas de hacer deporte sobre la tierra porque no todo el tiempo podemos estar navegando en un velero. El patinaje fue esa forma de sentirse libre estando en régimen de colegio o universidad. Era su escape en la Tierra.

Leandra Galdós cuando practicaba el deporte de la vela.

SU HISTORIA

Leandra Galdós es una deportista que dejó llevar su amor por el patinaje desde los 5 años hasta convertirlo en negocio familiar. Luego de unos años en Nueva York regresó al país por la pandemia y ya no pudo andar en patines libremente. Sin embargo, no se detiene para alcanzar sus sueños. Es así como llega a la Comunidad All Star de Converse Perú donde incluso se reencontró con personas cercanas que había dejado de ver y se sintió más identificada.

“Uno empieza con los lineales, ya que te permiten ir más rápido, pasear y movilizarte. Yo soy fanática del patinaje urbano, que te permite ver la ciudad como si fuera un parque de juegos. Es un deporte que te permite tener una visión más cotidiana de la vida como ver: el paisaje urbano”.

La tienda de Leandra Galdós ubicada en Surco en época de pandemia por el coronavirus se ha vuelto un boom debido al interés de las personas de usar el patinaje como un medio de transporte para tramos cortos en los diferentes distritos de Lima. Además, a nivel nacional el interés por este deporte creció mucho.

“Creo que la pandemia fue el cambio. Antes del 2000, el patinaje fue visto como una moda que se trajo del exterior. La gente veía y quería probar el patinaje. En aquel entonces solo era una moda y cuando es eso no dura. El cambio se dio cuando las personas se dieron cuenta de lo que significa el patinaje. Es un deporte completo por el nivel de ejercicio que realizas. En época de pandemia con el patinaje te sientes libre”.

Leandra Galdós recuerda como se unió a la Comunidad All Star de Converse: “Esta comunidad involucra a personajes que admiro. Ya no me invitaban a mi como persona sino que era un movimiento que iba a entregar a personas que yo quiero tener cerca. El año pasado me escribieron por IG y me contactaron para un evento en San Isidro y nos dieron como detalle unas zapatillas marcadas con nuestro nombre de usuario. Usualmente tu usuario es tu marca personal, es el bebe que trabajas porque le das tiempo, dedicación y pasión. Sentí que reconocían mi trabajo de creativa gestionando mi espacio propio que tengo en las redes sociales”.

Leandra Galdós considera que la pandemia ayudó a que crezca el interés por el patinaje | Foto: Leandra Galdós

PATINAR EN LIMA

Leandra Galdós cuenta que tiene una regla para patinar en las calles de Lima: “El patinaje es el deporte que hago todos los días de mi vida, Mi regla es que si no hago 35 kilómetros o más, es que estoy haciendo algo mal. Tengo que salir con mis audífonos cargados. Yo no puedo patinar sin música y escucho hip hop en alemán”.

¿Es peligroso andar en patines en Lima? “La pandemia nos ha dado un montón de esperanza porque hemos visto a la nueva generación sumamente interesado en patinar y eso nos da ilusión que la gente que lo rodea se dé cuenta del extraordinario deporte que es practicarlo”.

Andar en patines es también volar. Y en el Perú necesitamos eso.

Encuesta realizada por Lima Cómo Vamos y Despierta Lima en el mes de mayo. (Infografía: Luis Huaitán/El Comercio)





