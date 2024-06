“En el fondo de toda madre hay un narrador de cuentos”, añade Patricia sobre los mundos infinitos y aventuras fantásticas o espaciales que inventan las mamás para hacer dormir a sus hijos. Desde que su hijo era pequeño (ahora tiene 16 años), la periodista comenzó a tomar nota de sus narraciones y “Desde la Luna” es una de las tantas historias que guardó en un cajón durante años.

La periodista Patricia del Río y la directora editorial de Mónimo, Julia Viñas celebran la llegada de "Desde la Luna", recién salido del horno. / Giancarlo Shibayama

Aunque sea más conocida por su trayectoria en el periodismo político, Patricia del Río es una categórica lectora, lo sabemos por su programa “Letras en el tiempo” de RPP, pero además es una fanática coleccionista de literatura infantil. Tiene una amplia biblioteca de libros-álbum e ilustrados, una colección completa de “Caperucita Roja” en todas las versiones existentes, así como los cuentos de los Hermanos Grimm que su mamá le regaló por su primera comunión.

“Mi cercanía a los libros infantiles es una emoción especial, se trata de un vínculo afectivo. Cuando se regala un libro a un niño se le regala la promesa de que lo vas a acompañar a la hora de dormir y van a pasar un momento juntos”, explica. Este libro es una promesa, a su estilo.

Antídoto contra la enfermedad

Pero, ¿cómo una periodista que diariamente estuvo al pie del cañón lidiando con partidos políticos y entretelones del poder peruano se pasa al lado de la escritura de libros infantiles? “He regresado a mi origen”, piensa, pues Patricia estudió Literatura y Lingüística, además ha hecho una maestría en Escritura Creativa. “El periodismo me parece una labor maravillosa, pero creo que todas las actividades que hago deben tener cierta mística. He cambiado de rubro porque en el periodismo político siento mucha decepción”.

/ Giancarlo Shibayama

Así, Patricia encontró la mística que buscaba en sus cajones con sus antiguos relatos. Se citó con la escritora Micaela Chirif para organizarlos y los presentó a la editorial Mónimo. Ahí junto con las editoras Verónica Ramírez y Julia Viñas, y la ilustradora Andrea Balbuena aterrizaron esta tierna historia espacial. Tras idas y vueltas durante un año, nació “Desde la Luna”.

Julia Viñas nació en Argentina y desde hace 15 años radica en nuestro país. Hace 3 años fundó la editorial infantil Mónimo cuyo catálogo ha ganado importantes premios internacionales. / Giancarlo Shibayama

Aunque pocos lo sepan, hacer un libro infantil es un proceso durísimo, de muchos pasos, y para la autora estos meses fueron bastante más difíciles pues terminó de escribir “Desde la Luna” en medio de un tratamiento contra el cáncer: “Fue el detonante para publicarlo. Es curioso porque si bien mi cáncer no me iba a matar, la sola posibilidad de que la muerte ronde tu vida te da ganas de crear. Y crear es vida, es dar vida a cosas, un antídoto contra la enfermedad”. Ella recuerda que en este proceso vivió momentos frustrantes, hizo una rutina alrededor de la enfermedad como lo hacen los pacientes de cáncer; pero la posibilidad de hacer un libro verdaderamente la ayudó: “Lo peor es creer que no se puede hacer nada más y hacer algo más es hacer un postre, sentarte a conversar con tu hijo o publicar un libro”.

Por más literatura infantil

Patricia del Río se une a la selección de Mónimo, dirigida por Julia Viñas, una editorial que nació hace tres años y en este poco tiempo ha publicado ocho libros, algunos de ellos con reconocimientos internacionales relevantes como los Premios Bologna Ragazzi, The White Ravens y Fundación Cuatrogatos. “Nos interesa publicar historias ilustradas con ilustraciones muy cuidadas y un alto nivel literario. Trabajamos con talento peruano, temas peruanos, ilustradores y autores peruanos. Además, nos proyectamos al mercado internacional porque ayuda a mejorar la calidad del mercado local”, nos comenta Julia, quien se instaló en el Perú hace 15 años, dejó la publicidad y encontró en el mundo editorial local una nueva forma de vida.

Perú tiene una historia literaria con mucha riqueza y la literatura infantil está siendo un espacio de reconocimiento internacional. Tenemos editoriales con mucha trayectoria como Polifonía Editora, con un amplio catálogo de autores nacionales e internacionales, Pichoncito y, en años recientes, Mónimo, así como otras editoriales peruanas que están abriendo sus sellos infantiles porque han encontrado a un público voraz interesado en esta literatura y libros de calidad, un panorama en ebullición que es importante no perder de vista. //