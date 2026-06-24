Patricio Suárez-Vértiz ante un piano de 1915 que es la estrella de su restaurante-café Disco Bar (Conquistadores 333, San Isidro). Foto: Diego Moreno.
Patricio Suárez-Vértiz ante un piano de 1915 que es la estrella de su restaurante-café Disco Bar (Conquistadores 333, San Isidro). Foto: Diego Moreno.
/ Diego Moreno
Por Oscar García

Sentado frente a un piano francés de 1915, Patricio Suárez-Vértiz interpreta canciones de Elton John para el equipo de Somos. El hermoso instrumento de cola, adquirido de segunda mano hace algunos años, ocupa un lugar central en Disco Bar, el café que abrió hace un año en un sótano de San Isidro. No es la única pieza histórica en este espacio de acogedor aire clandestino. A su alrededor conviven rockolas antiguas, fotografías familiares, tornamesas vintage y una máquina italiana de espresso fabricada en 1955. Esta última es quizá su objeto favorito porque invirtió mucho en ponerla en funcionamiento. “Mi idea es que la gente entre, pueda comer, tomar y sentirse como en una cápsula del tiempo”, explica mientras reparte una ronda de espressos.

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