Además…

Paul en Lima 2024

Las negociaciones para traer de vuelta a Paul McCartney y su gira Got Back Tour tomaron casi un año, según César Ramos, gerente general de Master Live, la empresa encargada de su regreso. Se trata de shows de casi tres horas de duración, en los que el músico puede tocar hasta 37 canciones, tanto de sus exbandas, The Beatles y Wings, como de su carrera solista. En el setlist figuran temas como “A Hard Day’s Night”, “Hey, Jude”, “Live and Let Die”, “Ob-La-Di, Ob-La-Da”, entre otros. También interpretará la nueva canción “Now and Then”, aparecida este año.