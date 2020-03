“El Perú estará en mi corazón hasta la muerte”. Con esas palabras, Paulo Autuori (Río de Janeiro, 1956) describió el vínculo que lo une a nuestro país. La consulta se la hicieron en enero del 2018, cuando llegó al estadio Alberto Gallardo con el Atlético Nacional de Medellín, equipo que entonces dirigía, para disputar un partido amistoso con Sporting Cristal. Esa tarde visitó su antigua casa y le hicieron un homenaje por el título que obtuvo en el 2002. Una campaña con la que logró un récord sin precedentes en la historia del club bajopontino (se mantuvo invicto por 20 partidos), pero que además estuvo marcada por las decisiones, muy criticadas en su momento, que tomó con el plantel.

Aquel año, Sporting Cristal no tuvo el mejor inicio. Luego de una deslucida campaña en Copa Libertadores, el punto de quiebre se originó tras la derrota por 5 a 1 a manos de Alianza Lima por el Torneo Descentralizado. La situación no era la mejor en el vestuario y Autuori, no contento con el accionar de sus dirigidos, decidió sacar a los referentes del primer equipo. Jorge Soto, Miguel Miranda, Jean Ferrari, Jorge Huamán y Manuel Marengo, nada menos, fueron excluidos por el técnico brasileño. La maniobra, sin embargo, iba a dar pronto sus primeros resultados.

Al cabo de unas semanas Jorge Soto volvió al equipo con la promesa de ponerse el equipo al hombro. A falta de una fecha para que termine el Clausura, Sporting Cristal se consagró campeón del torneo tras empatar 1 a 1 con Universitario, en un partido jugado en el Estadio Nacional. Clasificaron a la Copa Libertadores 2003 y, debido a que el ganador del Apertura -la U- no quedó entre los cuatro primeros lugares, como sí lo hicieron ellos, se proclamaron automáticamente campeones nacionales, obteniendo así su estrella número 14.

Paulo Autuori no renovó con los rimenses, pero su nombre quedó escrito en la historia del club celeste.

-EN TIENDA ÍNTIMA-

Un año antes, Paulo Autuori había tenido su primera experiencia como entrenador en el Perú. En el 2001 llegó a Alianza Lima para afrontar un reto no menor: sacarlos campeones en su centenario y acabar con la racha de tres títulos nacionales consecutivos obtenidos por Universitario de Deportes. Para logarlo, además, la dirigencia contrató al exjugador crema Marko Ciurlizza y se reforzó en el ataque con el delantero Jorge Ferreira da Silva, mejor conocido como “Palhinha”.

Ese 2001, Alianza Lima tuvo un arranque inmejorable. Ganó el Apertura en un partido extra en el que enfrentó a Sporting Cristal, luego de que ambos equipos igualaran en puntos la última fecha. En términos deportivos las cosas iban bien: en tienda íntima, hinchada y dirigencia, respaldaban la gestión de Autuori. Pero los problemas económicos hicieron que el proceso tambalee. Ante esa situación, cuentan que el técnico brasileño le comunicó al plantel su decisión de dejar el club. Con él se fue al Botafogo Marko Ciurlizza, y la idea de juego que tenía el equipo, también.

En primera instancia lo reemplazó Ivan Brzic, quien tuvo que dejar la dirección técnica al poco tiempo, pues lo resultados no lo acompañaron. A las pocas semanas asumió el profesor Bernabé Herraez, quien logró la hazaña de sacar campeón a Alianza Lima en una dramática definición por penales ante Cienciano del Cusco. Autuori ya no estaba en el banco, pero el título del centenario no se habría alcanzado sin la campaña que hizo durante la primera parte del año.

Tras salir con dos de los clubes más populares del Perú, Paulo Autuori asumió en el 2003 la dirección técnica de la selección peruana de fútbol. Pero esa es otra historia. Hasta hace unos meses se desempeñó como director deportivo del Santos, donde estuvo envuelto en un enfrentamiento con el seleccionado nacional Christian Cueva por las constantes indisciplinas de este. Hace unos días, asumió como entrenador del Botafogo, club donde ya supo salir campeón y que tiene al peruano Alexander Lecaros entre sus filas.

Polémico. Duro. Frontal. Sea como fuere, Paulo Autuori ha demostrado tener una espalda ancha avalada por buenos resultados. Y eso es algo que aquí, hinchas celestes y blanquiazules siempre recordarán. //

