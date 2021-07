Conforme a los criterios de Saber más

La mañana del 20 de julio, los periodistas que aguardaban en una vivienda en Breña abordaron a un señor -que vestía camisa blanca y chaleco celeste- con una banda blanca y roja en manos. “Cómo saliste con esa bolsita [que guardó ni bien pusieron cámaras encima], debiste llevar un maletín”, le dijo su esposa cuando llegó a casa. Hace más de siete décadas que la familia de Dante Grados Palomino confecciona y borda las bandas presidenciales y fajines ministeriales, pero era la primera vez que lo trataban como figura pública. Es, vale decirlo, una de las pocas personas -paradójicamente ajenas a la política- que pudo conversar con el presidente Pedro Castillo y en su propia casa. “No lo había visto así, pero tiene usted razón”, admite entre risas. Cuenta que el equipo de Perú Libre lo llamó tras la proclamación del Jurado Nacional de Elecciones (19 de mayo) para que tome las medidas al mandatario, banda que lució en el Mensaje a la Nación. “Encontré a una persona muy cordial, muy amable. Me llevé una grata impresión”.

Dante creció entre hilos, ajugas y telas. Esas fueron las herramientas de trabajo de sus abuelos. Fue con su padre, César Grados, sin embargo, que convirtió a la familia en bordadores de la historia (política). Don César debutó en el bordado en 1949, con apenas 14 años, y al año siguiente se le encomendó bordar la banda presidencial de Manuel Odría. Estudió pintura al óleo en la Escuela de Bellas Artes, pero su vida estuvo entre su familia (se casó con Isabel Palomino y tuvo seis hijos) y su legendario taller de Jirón Huallaga, en Barrios Altos, durante más de 60 años.

Hace 15 años, Dante Grados puso su taller propio en el Centro Histórico de Lima. El de su padre, César Grados, estaba en Jirón Huallaga, en Barrios Altos. "Dentro del bordado, nuestros diseños son propios". (Foto: Hugo Corotto / GEC)

El negocio iba bien. La familia se mudó a San Miguel cuando Dante tenía 15 años. Por esos meses, debutó en el bordado, pero no era algo que lo apasione. “Mi papá trabajaba en casa y para nosotros era algo común [el bordado de bandas presidenciales]. Prácticamente era una obligación ayudar, pero a mí no me gustaba”. Empecinado a hacerse un camino propio, estudió psicología en la Universidad San Martín de Porres dos años. “Por cosas de la juventud” se presentó al Seminario de Santo Toribio, donde también estuvo dos años y se retiró porque no era su vocación. “Pero me sirvió para mi formación personal y profesional”. En esa búsqueda de profesión, se animó a estudiar Turismo. Ahí conoció a la que ahora es su esposa. La vida lo llevó de vuelta al taller de su padre para apoyar. En el año 89 volvió a la universidad para terminar psicología. Era momento de volver a decidir: seguir con la profesión o dedicarse al bordado. “Mi papá ya estaba mayor, cada vez necesitaba más ayuda”. Regresó al taller.

Pedro Castillo es el primer presidente en usar la banda presidencial con el escudo nacional y no el escudo de armas. (Foto: Hugo Corotto / GEC)

Esta vez, lo hace con una mirada más adulta. Había familia y pagos de por medio. Se vino una crisis económica y el taller le dio el aguante. “Ese golpe de la vida hizo que me quiera dedicar más de lleno al taller, luego me fue jalando”. Al inicio, cómo no, fue complicado. Trató de adecuarse al mercado (bajar sus precios para poder competir). “No entendía que estábamos destinados a desarrollar otro tipo de trabajo. Cuando lo comprendí, me saqué un peso de encima. Ponía un precio a mi producto y no me preocupaba por los demás. Entendí que mi trabajo era especial”. Sus vivencias aportaron al negocio: emprendió en la confección de artículos religiosos. “Me llena de satisfacción ver que de la nada, se crea un trabajo solo con hilos”.

César es afable. En la universidad, en el seminario, en el barrio y en la vida supo ganarse el cariño de la gente. Se conmueve cuando hablan de su trabajo en las redes sociales. Hace poco se pegó a los comentarios en Twitter. “Un semanario, hace unos años ya, hizo una encuesta -por sus 25 años- de las 25 cosas que enorgullecen a los peruanos. Dentro de ellas estaba la banda presidencial. Este el punto de mi carrera que me pongo a pensar [en eso y en todo lo que pasó] y me siento orgulloso”. Los clientes confían no solo en su trabajo, sino también en él. Es una de las pocas personas que sabe quiénes conformarán el próximo Gabinete, que compete a otros hacer público (al cierre de esta nota no hay información oficial sobre el tema). De lo único que se va a ocupar es de ir con un maletín por si hay cámaras cerca. //

En la banda presidencial de este año, lleva bordado el diseño del escudo nacional, que lleva pabellones a los lados y ya no el escudo de armas que se estilaba antes y que se distinguía por llevar como complemento palmas y laureles. Este cambio responde al pedido de asociaciones civiles, que velan por el buen uso de los símbolos patrios, y señalan que el reglamento manda que la banda lleve el escudo nacional y no el escudo de Armas que se mantuvo por años, con varios exmandatarios.

