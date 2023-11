Retornar a Arequipa es encontrarse con días calientes y las tardes frías de la altura serrana. Es sentirse afortunados de pararse entre volcanes que se miran entre ellos. Esta tierra de artistas, yaravíes y camarones, albergará al Hay Festival Arequipa por noveno año consecutivo, un encuentro de escritores, periodistas, científicos, artistas, cineastas e intelectuales con muchas ganas de conversar, compartir ideas y transitar la Ciudad Blanca, así como sus potajes.

¿Cuáles son las novedades? Sería imposible abarcarlas todas. Son más de 100 actividades dispuestas durante cuatro días en once sedes, por lo que recomendamos, antes de viajar o comprar sus entradas, sentarse y tomarse el tiempo de revisar el programa. ¿Por qué el Hay Festival apuesta por la diversidad en su programación? “Para abrir la mente de la gente. Creo que tenemos que estar expuestos a diversos contenidos, no solamente a una verdad, porque no hay una sola. Hay verdades diversas, hay que respetarlas, hay que entenderlas y atenderlas, que es distinto. Es básico aprender a escucharnos como sociedad”, nos dice Ángela Delgado, directora de Desarrollo del Hay Festival Arequipa.

El Hay Festival Arequipa se ha convertido en un destino que mueve los intereses intelectuales y artísticos del interior del país y la capital. Las entradas se adquieren a través de la web, vía WhatsApp (986 201 093) y en el teatro Fénix (General Morán 104, Arequipa) de 9 a.m. a 6 p.m. Los precios van desde 10 soles.

Si bien el festival se originó con un mayor interés literario, se ha ido adaptando a los intereses de la población: “En Arequipa, por ejemplo, hemos descubierto entusiasmo por las matemáticas, la astrofísica, las ciencias y la medicina. Los temas de igualdades, derechos humanos y todo lo concerniente al entendimiento ocupan un lugar importante”, complementa Delgado.

El escritor, cineasta y guionista Guillermo Arriaga Conversará con Clara Elvira Ospina el viernes 10, a las 6 p.m., en el teatro Fénix / Andreas Rentz

Por ello, nombres como el de la científica colombiana Brigitte Baptiste y su conversación con el lingüista peruano Roberto Zariquiey sobre biodiversidad y preservación de los ecosistemas son imperdibles. Al tema ambiental se suman el investigador Pedro Favaron, el expedicionario español Martín Ibarrola, la activista ambiental yanesha Vabi Miguel Toribio, y Josefa Sánchez del pueblo zoque de Chimalapas, México. La inteligencia artificial tendrá su propio espacio en Arequipa. Conversarán sobre los retos de la IA en el mundo contemporáneo el historiador de las emociones Richard Firth-Godbehere, el filósofo Daniel Innerarity, y la experta en la relación entre tecnología y poder Marta Peirano.

Pensar la educación y el racismo

¿Cuál es el estado de la educación peruana actualmente, sobre todo, después de la pandemia? El exministro de Educación, Jaime Saavedra, representa una de las voces más esperadas en esta edición. Tanto en Arequipa como en Moquegua (durante el Hay Forum Moquegua, el 8 de noviembre) hablará con la antropóloga Francesca Uccelli y la comunicadora Daniela Rotalde sobre este delicado punto de la realidad peruana que nos involucra a todos.

La filósofa brasileña Djamila Ribeiro dialogará con Carlos Moreno, Natalia Beristain y Emma Graham-Harrison sobre las ciudades. / FLAVIO TEPERMAN

Temas como el racismo y la discriminación tendrán las voces de la brasileña Djamila Ribeiro y la investigadora peruana Mariela Noles Cotito, quien, además, llevará a Arequipa su monólogo “Recuerdos de octubre”, sobre la compleja relación entre las generaciones de mujeres de una familia. Para hablar de democracia, llegará el colombiano Humberto de la Calle reconocido por haber sido designado por su gobierno como jefe negociador durante el proceso de paz con las FARC. Él tendrá un diálogo con la historiadora Carmen McEvoy. Ella también será parte del programa especial Hay Joven, creado para los estudiantes universitarios y de acceso gratuito.

La historiadora Carmen McEvoy tendrá tres conversatorios, el viernes, sábado y domingo.

La literatura, como es tradición, viene con importantes exponentes del mundo y con novedades libreras, lo que el público espera. El mexicano Guillermo Arriaga, por ejemplo, hablará de su nuevo libro “Extrañas”, una historia de personajes inquietantes ambientados en el Siglo de las Luces. O el argentino Eduardo Sacheri y su nueva entrega “Nosotros dos en la tormenta”.

Eduardo Sacheri compartirá con Renato Cisneros el jueves 9, a las 8 p.m., en la UNSA. / RICHARD HIRANO

Desde Portugal, tendremos a Gonçalo Tavares y Madalena Sá Fernandes. Y las imperdibles Lina Meruane (Chile), Dolores Reyes (Argentina), Pilar Adón, reciente ganadora del Premio Nacional de Narrativa de España, Eley Williams (UK), Daniel Saldaña París (México) y la potente poesía de Luis García Montero (España), entre muchísimos más talentos. La música llega con la ‘Florecita Rockera’, Andrea Echeverri, vocalista de Aterciopelados, quien llevará a las alturas su espectáculo musical “Ruiseñora” y romperá con su potente discurso y fuerza, tanto las tablas del teatro Fénix como muchas mentes cerradas. ¿Te lo vas a perder? //

Más datos:

No dejes de llevar a los más pequeños de la familia a disfrutar del Hay Festivalito con los Hermanos Paz, Patricia Villanueva, Malena Martínez, talleres complementarios y más

Si eres universitario, llena el formulario en la página web para adquirir hasta 10 entradas gratuitas. También, podrás ser parte del Hay Joven, con sesiones especiales.