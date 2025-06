De vez en cuando, doña Prudencia Illaconza de Salcedo (Ayacucho, 1915) se come un buen cuy. Eso sí, diariamente se alimenta de cereales como trigo, sopitas y repotencia con quinua, quesos, oca, mashua, dos huevos e higos, como comía en provincia. Es lo que más le gusta. En setiembre, Prudencia cumplirá nada menos que 110 años y es la usuaria de Pensión 65 más longeva de Lima y Callao.

Su hija menor, Maria Bertha Salcedo, nos comenta que el secreto de la longevidad de su madre puede deberse a la buena alimentación que tuvo desde su niñez. Así le ha comentado la misma Prudencia, explicando cómo ha llegado a vivir tanto tiempo: “Me decía que de niña nunca le faltó nada. Tenía animales, leche, cereales”. Además, siempre se ha mantenido en actividad. Actualmente, Prudencia no habla tanto como antes en su quechua natal, duerme tarde y se levanta temprano, pero siempre busca mantenerse activa: pela las habas, arvejitas y ajos, o intenta coser. “Si se aburre, se molesta y pide que la llevemos afuera”, así se distrae mirando a la gente.

Prudencia Illaconza de Salcedo vive actualmente en Mi Perú, Callao. Migró a Lima tras enviudar. Todavía conserva las fajas y ponchos que hizo en Ayacucho. / HUGO PEREZ

Migrar a Lima no fue fácil para ella. Toda su vida estuvo acostumbrada al campo. Se dedicó a la agricultura, ganadería y textilería para dar de comer a sus 10 hijos. Hacía ponchos, mantas para cargar y fajas, de las cuales aún conserva algunos hermosos ejemplares. Solo cuando falleció su esposo y comenzó a vivir sola, sus hijos decidieron que lo mejor era que viviera en Lima con ellos. Ya tenía más de 90 años.

Doña Prudencia Illaconza de Salcedo tuvo diez hijos, de los cuales nueve aún están con vida. De ellos nacieron 29 nietos y 24 bisnietos hasta hoy. Vive en Mi Perú, Callao.

“Lloraba demasiado porque extrañaba su tierra, quería volver, pero allá no tenemos familia y no podíamos dejarla sola”, dice su hija. “Aquí la cuidamos muy bien, tiene sus terapias. La memoria le falla y a veces no nos reconoce”. Cuando eso pasa y se ponen tristes, ponen sus huaynos favoritos, bailan y Prudencia vuelve a estar alegre como siempre. Para ella, su música es el mejor remedio.//