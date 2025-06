Entre los tantos episodios dolorosos que nos dejaron los años más brutales de la violencia política, hay uno que permanece como una herida muda: el de los pueblos de la sierra que quedaron en silencio, vacíos. En esa huida masiva —cuando las balas venían de todos lados y la existencia se reducía a sobrevivir— no todos pudieron escapar. Quedaron los cadáveres, las mujeres muy mayores, y también los perros. Los que nadie se llevó.

En “Jauría”, la primera novela de la periodista y lingüista Patricia del Río, se reconstruye desde la ficción el destino de uno de esos pueblos de la sierra ayacuchana que fueron borrados del mapa por el miedo. A lo largo de diez capítulos que se entrelazan, aparece un perro distinto en cada historia —de pelajes dispares, andares únicos, heridas propias—. Y junto a él, la sombra de su dueño o dueña: alguien que ya no está, que no sobrevivió.

La chispa para el libro nació de una cerámica de la artesana ayacuchana Rosalía Tineo, donde se ve a una mujer andina, sentada, rodeada de perritos que la miran con atención. Fue la propia Rosalía quien le contó a Del Río la realidad de estos pueblos donde solo los más vulnerables —los ancianos y los perros— se quedaron, en una muestra de conmovedora lealtad mutua.

Cerámica de la artista peruana Rosalía Tineo que fue el punto de partida de "Jauría". (Foto: Facebook de Rosalía Tineo).

“Fue una imagen tan poderosa que no me la podía quitar de la cabeza. Supe que algún día haría algo con eso. La salida lógica hubiera sido escribir un reportaje, pero tú sabes mejor que yo que en el periodismo uno no elige sus viajes”, dice la escritora, quien dio sus primeros pasos en la prensa en los años noventa, precisamente en las páginas de esta revista. Años después, mientras cursaba una maestría en Escritura Creativa, comprendió que había llegado el momento de contar esa historia.

Desde luego, una historia de contenido tan delicado —que por momentos bordea los territorios del horror— no podía construirse solo desde la imaginación. Una parte esencial del proceso fue escuchar, durante meses, los testimonios recogidos por la Comisión de la Verdad y la Reconciliación, hoy conservados y digitalizados en el archivo del Lugar de la Memoria (LUM). “Estuve escuchando durante casi un año, muchos testimonios. Mi idea era empaparme de esas historias, de las formas de violencia que había sufrido esta población, pero también de su voz, de cómo contaban, de qué decían”.

Portada del libro "Jauría".

Aunque la novela no busca reproducir hechos puntuales, todo lo narrado en ella respira la verdad de lo vivido. Padres que buscaban a sus hijos entre restos humanos. Hijas protegidas por sus madres bajo disparos. Matanzas y abuso sexual. Maltrato animal. “La gente tiene una manera muy peculiar de contar su tristeza”, dice Del Río. “Hay un dolor muy fuerte, pero también hay una resiliencia, una resignación, una superación. Porque son personas que han seguido con su idas. Y creo que nosotros, como peruanos, tenemos la obligación de escucharlos”.

De esas voces surgió también la idea de construir una narradora que guardara la memoria del pueblo: una anciana encargada de contar la historia de ese lugar que ya no existe. Patricia se inspiró en los modos de hablar de quienes dieron su testimonio ante la Comisión de la Verdad, evitando tanto la copia literal como el cliché. “El castellano quechuisado [de José María Arguedas] es un castellano literario, un quechua literario, hermosísimo por cierto. A eso no me acerqué porque Arguedas lo hace muy bien y yo no hablo quechua”.

"Somos una sociedad que no quiere ni siquiera nombrar lo que ocurrió. No nos ponemos acuerdo ni en el nombre: conflicto armado interno... terrorismo... violencia", dice Patricia del Río. (Foto: Diego Moreno). / Diego Moreno

“Jauría” aparece en un momento difícil: tiempos marcados por el negacionismo y por narrativas interesadas que intentan ocultar aquellos recuerdos que no encajan en el relato triunfalista de ciertas corrientes políticas, empeñadas en recuperar un pasado supuestamente grandioso. “Estamos pasando por un pésimo momento en el Perú y en el mundo en general para asuntos de memoria, de reconciliación, de reparación. Pero esos baches no son eternos”, advierte Del Río.

La indiferencia hacia el dolor ajeno se ha vuelto casi una moda. Lo recordó hace poco el millonario Elon Musk al afirmar que la empatía es “la debilidad fundamental” de la civilización occidental. El Perú no es ajeno a esa tendencia. “Es bien fácil decir: ‘Eso ya pasó, esos son los costos de la guerra’, cuando tú no formas parte de esos costos. Es muy fácil ningunear el dolor ajeno cuando es ajeno. Cuando es tuyo propio, la cosa cambia”, dice Patricia del Río. La violencia no solo dejó muertos, dejó también una sociedad fracturada, incapaz de nombrar lo que vivió. “Por eso, estas cosas las tenemos que mirar. No podemos pasarlas debajo de la alfombra, porque fueron demasiado graves”. //