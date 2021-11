Conforme a los criterios de Saber más

Esta historia comienza en Twitter. Un buen día de diciembre del 2015, el periodista Víctor Zaferson recibió un mensaje privado de un colega radicado en Estados Unidos para que siga los partidos del Pescara, un modesto equipo de la serie B italiana, donde militaba un tal Gianluca Lapadula.

“Los relatores han mencionado a un peruviano”, le lanzaron el dato. Víctor venía trabajado como scout en busca de jugadores no nacidos en el país pero que, aun así, puedan vestir la blanquirroja al tener raíces peruanas. “Crucé datos y corroboré que, efectivamente, el goleador de la segunda división de Italia tenía madre peruana”, comenta. “Yo no me considero su descubridor, simplemente di a conocer una información”.

Víctor compartió el hallazgo en su cuenta Twitter y rápidamente se viralizó. Los medios lo rebotaron al día siguiente. “Era un jugador que podía ser perfectamente convocado pero que no estaba en el radar de la Federación Peruana de Fútbol”, recuerda. Se tuvieron que dar una serie de situaciones para que finalmente, en noviembre del 2020, el delantero nacido en Turín se ponga al mando de Ricardo Gareca.

A un año de su primera convocatoria, Gianluca Lapadula se ha convertido en el ‘9′ que necesitamos ante la ausencia de Paolo Guerrero. Ha sabido ganarse el cariño de la afición peruana en poco tiempo y a continuación intentamos explicar por qué.

Gianluca Lapadula registra 15 partidos con la selección peruana y 3 goles. Aún no anota por Eliminatorias, pero el delantero no pierde la fe de regalarle una alegría al hincha peruano. Las chances están ahí: este jueves 11 contra Bolivia y el próximo martes 16 cuando nos midamos de visita ante Venezuela. //

