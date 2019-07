Perú vs. Brasil: la prueba final para la mejor hinchada del mundo

Hasta el más tacaño hizo el ejercicio de buscar pasajes. Y hasta el más tacaño los compró. La oportunidad es ahora. Han pasado 44 años. Una vida. No es un sueño: Perú está en la final de la Copa América 2019 y la mejor hinchada del mundo tiene que estar a la altura. Así seamos minoría, en el mítico Maracaná se van a escuchar los cánticos peruanos. Ya los conocen todos en Sudamérica y en el mundo (gracias a Rusia 2019). Un prueba fehaciente es que el Independent de Inglaterra los reconoce: “How could I fail to love you?” (¿cómo no te voy a querer?), dice el inicio de la crónica del diario británico sobre la goleada 3-0 ante Chile.

Nunca faltan los trolls, es cierto, pero ni el 5-0 con el que nos apabulló Brasil calmó a la afición peruana. Hubo un pequeño (y normal) bajón por esa derrota, pero seguíamos ahí, confiando en Gareca, en que haría ingresar nuevamente a Carrillo, en que Flores aparecería, Gallese se recuperaría y Guerrero volvería a su mejor nivel. Todo pasó.

¿La cábala? El equipo repitió con Chile el mismo ‘ritual’ que con Uruguay. La foto se la toman todos, no solo los once titulares. ¿El mensaje? Estamos unidos. (Foto: AP)

Como dijo Gareca en conferencia de prensa, si tuviera que elegir un momento para llegar a la final, sería este. Luego de todo lo que se dijo después del mundial, la salida del psicólogo Marcelo Márquez, la decisión de reconvocar a Carlos Zambrano, los malos resultados en los últimos amistosos y la supuesta decisión de Gareca de no seguir después de la Copa, no había mejor forma de demostrar que en el fútbol juegan muchos factores y todo es posible. ¿El resultado? Un país unido como nunca al igual que hace exactamente un año, cuando la selección concentraba en Rusia.

Este domingo, por 90 minutos, no vamos a pensar en política, el tráfico, la inseguridad y todos los problemas que aquejan al país. Este domingo somos 30 millones de peruanos que, aunque estemos a miles de kilómetros de distancia y nuestros alientos no puedan traspasar la TV, también nos jugamos una final. //

Así terminó Arturo Vidal (y todo Chile) en la semifinal. Gallese fue una de las figuras con atajadas clave, incluido un penal contra Eduardo Vargas. (Foto: AP)

-LOS PARTIDOS-

ARGENTINA VS. CHILE

Sábado 6 de julio

HORA: 2:00 p.m.

(hora peruana) por América TV

LUGAR: Arena do Corinthians, en São Paulo.

PERÚ VS. BRASIL

HORA: 3.00 p.m.

(hora peruana) por América TV

LUGAR: Estadio Maracaná,

en Río de Janeiro.