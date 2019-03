El peruano que dibujó a la Capitana Marvel en Machu Picchu

El nombre de la Capitana Marvel suena mucho en estos días con el inminente estreno de la película del mismo nombre. La superhéroe femenina de los cómics será una pieza clave dentro del universo de películas de la saga Infinity y un peruano se hizo cargo de dibujarla.

El se llama Diego Olórtegui y lleva ya algunos años aportando sus lápices y pinceles para la gigante Marvel. "Para mi fue un reto enorme que en Marvel me dieran un personaje tan grande como la Capitana. Antes, para la editorial, me habían encargado dibujar personajes como Slapstick, que son menos conocidos, así que cuando me ofrecieron a la capitana, no había forma de decir que no. Busqué algunas referencias de otros artistas, para ver cómo la habían dibujado, pero más que nada la idea es respetar el diseño que te dan en Marvel y al mismo tiempo ponerle tu estilo al personaje".

El cómic dibujado por Olórtegui apareció en julio del 2018 y se llama Capitana Marvel: Infinity Countdown. Como su nombre lo sugiere, pertenece a la macro historia Infinity, de la que ya hemos podido ver algunas historias en el cine como The Avengers: Infinity Wars y para este año su secuela Endgame. "En Infinity Countdown vemos a la Capitana Marvel interactuando con una de las piedras del infinito, la llamada piedra de la realidad, lo que permite verla a ella en diferentes realidades. Se ve cuáles son los demonios internos que no ha podido superar; en una realidad se ve que tiene problemas de alcoholismo, y en otras incluso se ve que está en coma".

Como dato curioso, Olórtegui comenta que en una de las viñetas se dio el gusto de dibujar al popular personaje en Machu Picchu. "Siempre que puedo y el guión lo permite, me gusta poner algo del Perú dentro de mis cómics. No siempre se puede pero este caso era perfecto porque el guión indicaba solamente que ella se tenía que observar a sí misma en diferentes realidades. No decía nada más. En esos casos, se le da bastante libertad al artista. Entonces, en un doble página (double splash page) la puse en Machu Picchu. Me acordé de un cómic de Superman en donde se lo ve a este en las ruinas".

Actualmente Olórtegui es el dibujante principal de la saga de Marvel X-23, sobre el clon/hija de Wolverine. Se hizo cargo de ella desde el número 7 y actualmente prepara el número 12. Y cuenta los días para el estreno de la película de la Capitana Marvel.