-¿Cuál ha sido tu principal motivación para contar, hasta ahora, la historia de tu vida?

La idea fue de Luis Wong, mi amigo de la universidad y socio. Él tiene experiencia escribiendo perfiles y me propuso el formato del libro. No está escrito en primera persona porque él lo redactó y entrevistó a gente cercana a mí para que compartieran desde sus perspectivas. Mi motivación, finalmente, es contar por qué hago lo que hago.

-Es emotiva la narración de la relación que tuviste con tu padre. ¿Dirías que él ha sido la influencia más grande que has tenido?

Sí, junto con mi mamá. Él fue extraordinario… Varias personas me han dicho que mis valores parecen de otra época y todo eso lo aprendí de él. Fue el rebelde de la familia, pero, al mismo tiempo, quien cuidó con dedicación de mi abuela hasta que murió. Él priorizó siempre cumplir con las cosas que realmente importaban.

Desde niño, Phillip buscaba siempre los nuevos videojuegos para mostrarles a sus amiguitos y jugar con ellos.

-Ambos estrechaban su relación en torno a la comida. ¿Debido a ello te volviste ‘foodie’?

Sí. Una vez encontré una carta que papá le escribió a mamá cuando estaban saliendo y eso hacían ellos bastante: ir a comer. Nos heredó el gusto de comer a los dos. Por otro lado, cuando él estuvo enfermo de cáncer no podía hacer mucho. Su única distracción era ir conmigo a comer casi todos los domingos a la calle Capón. Era nuestro ritual y alivio de la semana cargada de quimioterapias y tratamientos. Comer rico era el premio que nos dábamos.

-Te casaste en noviembre y has contado en el libro tu deseo de tener hijos.

Así es. Yo, que me emociono tanto con cosas como la salida de un videojuego nuevo, ¿imaginas lo que me va a pasar cuando esté en camino un ser humano al que querré y con el que compartiré todas las cosas que me encantan? No dormiré por semanas…

-¿En qué te gustaría repetir a tu papá?

Wow, qué buena pregunta... Trataría de copiar el sentido del balance que pensaba debía haber en la vida. A mi hijo no le faltará nada, pero tampoco le va a sobrar. Será importante que valore las cosas. Papá me citaba al actor Kirk Douglas en cuya biografía decía que su ventaja había sido “venir de la nada”. Creo que gran parte de mi entusiasmo, ahora que me va bien, es apreciar esto dado que he pasado carencias. Papá no tenía seguro y a veces no sabíamos si íbamos a poder llevarlo a atenderse al INEN. Por eso, me gustaría enseñarle que los sueños se construyen con esfuerzo y disciplina. Ah, y que la comida es más rica cuando se comparte.

Un niño Phillip recibe su regalo de navidad: un set de figuras de “el rey león”. lo acompaña su mamá, quien justo lo visitará este mes. (Foto: archivo familiar).

-Vas a sortear un segundo departamento. Pero, según el libro, luego vas por casas, terrenos. Incluso tendrás tu propio cine.

Pienso que es el curso natural. Empecé sorteando un palo selfie. Luego sillas gamer, smartphones, consolas, televisores, autos hasta llegar al primer ‘depa’. Sobre el cine, he averiguado en Ebay y Amazon cuánto cuesta un proyector, se tendría que ver el espacio… Quién sabe.

-¿Te molesta que los ‘haters’ digan que la gente te sigue solo por los sorteos?

No. A ver, es evidente que los sorteos son el gran atractivo, pero no creo que sea el único. Mi contenido ha llegado a muchísimos más de los que participan de los sorteos. Para mí estos son una excusa para apalancar la distribución del mismo. Ahora, son bienvenidas las críticas constructivas, pero no la gente mala onda y malcriada. A esa la bloqueo.

Chu Hoy (34) en su centro de operaciones. Saliendo del colegio estudió dos carreras pero no terminó. “llegó un punto en que no iba a aprender mucho. la chamba me lo enseñó todo”. (Foto: Víctor Idrogo). / ©Victor Idrogo/ Icónica

-Philantropia nació en diciembre. ¿Era también parte del curso natural?

Sí. Siempre he donado, pero no lo compartía. En un afán de transparentar que parte de las suscripciones van a obras de labor social es que creamos Philantropia. Tengo un equipo muy bueno con el que vemos diversas causas. Ya colocamos juegos en un parque, hemos levantado un aula en una escuela pública, limpiado una playa contaminada. Lo último ha sido, como has visto, ayudar a albergues de animales. Lo haremos mensualmente, en principio, hasta diciembre.

-¿Es cierto, entonces, que quieres emular a Mr. Beast en ayudar a quien lo necesite?

Así es. No en la creación de contenido porque me parece inalcanzable, pero sí me inspira que él [uno de los creadores de contenido más seguidos del mundo] construya 100 pozos en África cuando las grandes organizaciones digan que no se puede. Hoy no me interesa crecer más, sino consolidar lo que tengo. Y también que mi comunidad pueda lograr cosas extraordinarias. Así que vamos a por eso. //