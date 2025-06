Junto a Maido (puesto 1), Mérito (puesto 26) y Mayta (puesto 39), León también está disfrutando de este reconocimiento al igual que los peruanos. “El premio confirma que vamos por el camino correcto, que el trabajo en equipo es honesto, real, sincero, con un propósito y una visión compartida entre todos”, nos cuenta. Para ella, es positivo formar parte de estos galardones, pero no los considera indispensables para continuar. Como antes, en un futuro cercano no pretende trabajar en función de una lista o algún reconocimiento. “Ahora toca seguir enfocados en el trabajo de la mano de Mater (proyecto de investigación de Central), seguir investigando, recorriendo el país, seguir creando equipos, fortaleciéndolos, y estar muy metidos en nuestro mundo que es Kjolle”.

La chef Pía León (Lima, 1986) continúa cosechando éxitos internacionales. Su restaurante Kjolle sigue escalando, mientras ella permanece al frente de los proyectos de Central y Mil.

Que su cocina sea valorada en el mundo no ha ocurrido de la noche a la mañana. Hay muchísimo esfuerzo detrás, así como una visión clara en cada uno de sus movimientos. Siendo muy joven comandó la cocina de Central, trabajando junto a su esposo, Virgilio Martínez. Al mismo tiempo, encontró el espacio para explorar el Perú descubriendo nuevos insumos y sabores desde Mater Iniciativa; un conocimiento que salpica a todo: Kjolle, Central, MIL y Mauka, el restaurante bandera del hotel Belmond Palacio Nazarenas. Desde estas plataformas, su misión se ha ido fortaleciendo con un lenguaje personal que se ha convertido en su sello.

La preocupación por la biodiversidad y la puesta en valor de los insumos peruanos, sus colores, sabores y técnicas continúan capturando la atención de los comensales —locales y foráneos— que se sientan a diario en su mesa. Vienen de todas partes del mundo para emprender un viaje culinario guiados por Pía, y tras el reciente nombramiento se espera que la demanda crezca mucho más.

En Kjolle, un playo puede unir una gama ancestral de colores de la tierra.

Al mismo tiempo, la chef tiene claro que el balance es fundamental para lograr compaginar su vida personal y profesional, y liderar un equipo de 200 personas en el camino. “Ha sido un trabajo duro, de muchísimos años; no digo que he logrado hoy una estabilidad al 100%, pero me siento muy plena y en paz con Cristóbal [su hijo de 10 años] y la cocina. Una de las razones principales es porque tengo a un equipo de personas que me acompaña, que van a mi lado, no detrás, y me sostienen. También, me permiten tener tiempo con mi hijo, que es mi prioridad”, nos dice.

Además de la confianza en su equipo de trabajo, Pía resalta la buena comunicación que tiene con su esposo.

Los insumos nativos de nuestro país, sus impresionantes colores y diversidad de sabores son la más valiosa inspiración de Kjolle.

Fiesta nacional

Que el Perú se vea reflejado ante el mundo en los restaurantes Kjolle, Maido, Mérito y Mayta es, sin duda, una alegría para todo lo que representa nuestra peruanidad. “Somos un grupo de personas que comparte la misma visión y el mismo propósito, que es mostrar al mundo entero qué es lo que sucede aquí en el Perú. La biodiversidad, la cultura, la gente, el territorio... Estamos muy orgullosos de todo eso. Sabemos lo que tenemos”, sostiene. Ese es el éxito de nuestra gastronomía, piensa Pía.

Lo que viene es desafiante, pero enriquecedor. Las nuevas generaciones llegan con pasión e ilusión por lo que se está cosechando. En ese futuro, Pía León juega un rol determinante.

Un árbol de posibilidades Kjolle (@kjollerest) se ubica en la Av. Pedro de Osma 301, Barranco. Para reservar, puede ingresar al link https://kjolle.mesa247.pe/reservas/kjolle.

El restaurante con el sello de León abrió en 2018 en el segundo piso de la Casa Túpac, Barranco. En 2021, Pía León fue nombrada como la mejor chef del mundo.

Colle, qolle o coyi es un árbol andino de gran altitud, nativo del Perú, conocido por su resistencia y adaptación. Sus flores de color naranja se utilizan como tinte y con fines medicinales.