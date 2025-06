Aunque durante años su relación con el deporte estuvo marcada por la exigencia, los entrenamientos de alto rendimiento (fue gimnasta profesional) y la culpa poscalórica, la historia de Pía Watanabe (@piafitmess) hoy es una experiencia de sanación que se ha animado a compartir con cientos de miles de personas en el Perú y el mundo: entrenar, no tiene por qué ser visto como negativo, sino más bien como un aliado para vivir mejor y sentirse más fuerte.

Con más de cinco años creando contenido positivo en torno al ejercicio, una app propia que ya suma cientos de usuarios activos y un estudio de ‘functional’ en camino, Pía es una voz potente y humana del movimiento consciente.

“Empecé con la gimnasia a los seis años. Fui parte de la selección nacional y entrenaba muchas horas al día. Era una relación con el cuerpo muy exigente, muy apegada a los resultados”, recuerda en diálogo con esta revista. Lo que vino después fue una etapa marcada por la obsesión con las calorías y la necesidad de “compensar” lo comido con rutinas intensas. “Llegué al punto de buscar rutinas en YouTube que prometieran quemar justo lo que había comido. La hamburguesa no existía si hacía el entrenamiento adecuado”, cuenta alarmada. Hoy, es consciente de que este tipo de pensamiento es adoptado aún por muchas personas, un estereotipo que está buscando combatir.

El punto de inflexión llegaría con la creación de su cuenta en Instagram como parte de su tesis universitaria, en 2019. Aunque ‘Pia Fitmess’ empezó como un proyecto académico, explotó en pandemia, y ella tomó las riendas del ‘boom’ con una comunidad creciente, contenido diversificado sobre entrenamientos y un mensaje claro: “Entrenar no por castigo, sino por gratitud. Moverme para sentirme fuerte, no para borrar algo”, explica.

"Me siento feliz de dejar mi granito de arena con un enfoque más amable hacia el cuerpo y su relación con el ejercicio, y de aportar a que más personas dejen atrás el chip de entrenar por obligación o por quemar calorías", dice la functional trainer. (Foto: Giancarlo Shibayama / Somos) / Giancarlo Shibayama

Actualmente, esa filosofía se refleja también en su recién lanzada app, una plataforma que agrupa más de siete disciplinas, desde entrenamiento funcional, yoga y pilates hasta meditación y movilidad.

Movimiento en todas partes La flamante app Pia Fitmess ya se encuentra disponible en App Store y Play Store. Para iniciar con cualquier rutina, basta con ingresar a la web de la plataforma (piafitmess.com), escoger un plan y un medio de pago. Luego, con las mismas credenciales, puedes ingresar desde la aplicación y disfrutar de todo tipo de entrenamiento: desde ‘functional’ hasta yoga, hipopresivos, zumba, pilates y más.

“Quería algo propio, que estuviera diseñado desde mi mirada, con mis valores”, comenta. Antes, Watanabe generaba contenido para sus redes, hacía zooms y compartía rutinas por YouTube. En su web y app (piafitmess.com), los programas son más personalizados, y el progreso medible.

Con apenas unos días en el mercado, la app ya cuenta con más de 500 usuarias activas y crece cada semana. “Las personas encuentran rutinas pensadas para todos los niveles, pero también mensajes. En mi equipo nadie puede enfocarse en el peso, en las calorías, los cuerpos ideales ni frases estereotipadas. El lenguaje es amable y consciente. Enfocado en que si hoy estás más fuerte, tu vida también fluye mejor, tienes más energía, puedes disfrutar más”, precisa.

El siguiente paso en su expansión es más tangible: su primer estudio físico promete abrir a mediados de julio en Miraflores. “El lugar donde dictaba clases, cerrará pronto. Así que la vida me empujó a arriesgar. Dije: si no es ahora, no es nunca”. El espacio será una extensión real de lo que ha construido desde la autenticidad, con programación propia para aquellos que prefieren entrenar con un coach en vivo.

A sus seguidores, Pía les asegura un espacio “humano, real, genuino y también vulnerable para impulsar la energía y todas las bondades de cada cuerpo”. El bienestar consciente, por supuesto, es la premisa.

“Hace unos años me preguntaban si no tenía miedo de no tener mercado por no vender entrenamientos para bajar de peso. Pero la verdad es que hay mercado de gente que necesita un ‘fitness’ más amable, gente cansada del discurso de siempre. Y ese es mi lugar”, concluye con determinación. //