La historia detrás del escándalo político que vivió, lo que hizo para salir adelante y el llamado que hace a las mujeres en su vuelta al Marsano
A Pilar Brescia la gente la saluda por la calle con afecto sincero, como si la conocieran de toda la vida. No es casualidad: nacida en Lima en 1957, Pilar forma parte de la memoria emocional y colectiva de este país desde que, a los 9 años, apareció por primera vez en la televisión en un programa de moda infantil. De esos inicios, en 1968, conserva recuerdos difusos. “En ese tiempo no era muy consciente. Todo era como un juego para mi”, dice con una sonrisa. Después llegarían las tablas, las telenovelas de los años 80. Cuando alguien ha crecido en la pantalla del televisor de tu casa, es difícil no sentir que forma parte de tu propia historia.

