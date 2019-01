¿Cómo responden las peruanas ante un piropo callejero? Hicimos la pregunta y ellas dijeron esto

La RAE define ‘piropo’ como un dicho breve con el que se pondera alguna cualidad de una persona, especialmente la belleza de una mujer. Para algunos es directamente acoso. Para otros, está justo en el límite: todo depende de quién venga o en qué circunstancias se diga (¿en la calle? ¿en el trabajo? ¿en una fiesta?). En un contexto difícil para las mujeres en todo el mundo, hicimos esta pregunta a distintas personalidades en el Perú y estos fueron los resultados.

Lorena Álvarez

Periodista

Considero un piropo que me digan “me encanta trabajar con alguien tan profesional como tú” o “leí tu libro”. En el 2019, un piropo así me sigue pareciendo válido, de hombres a mujeres y de mujeres a hombres. Hasta puede servir para romper el hielo y hacer más cordial una relación consentida, amical, laboral o romántica entre dos individuos. Lo que me parece inaceptable son las expresiones de acoso. El hecho de que te cosifiquen y hablen de tu escote, tu falda, que miren tus labios y te hagan algún comentario grosero de contenido sexual. Ocurre incluso en el trabajo, cuando te hablan de tu ropa o de lo “linda que eres” o que “sonriendo te ves más bonita”. No nos hacen un favor.



Romy Chang

Abogada

Creo que el término no tiene necesariamente una connotación negativa. Un piropo es un halago que se le da a una persona para exaltar alguna cualidad. Por ejemplo, decirle a un maestro: “¡maravillosa clase ha dado hoy!”. Es posible decirlo a un hombre o a una mujer. El problema se genera cuando se asocia la palabra solo a estas últimas. Y cuando, en lugar de ser una frase que refleje admiración, se convierte en un insulto que solo resalta sus condiciones físicas.



Jely Reátegui

Actriz

Un piropo es algo lindo que te dicen y tú te sientes bien. Es válido si se dice con respeto y con inteligencia. Y con el consentimiento de la otra persona. Es incómodo cuando no tienes ningún vínculo con la otra persona o simplemente no lo quieres tener. Cuando se hacen los o las chistosas y no les sale. Cuando vienen acompañados de miradas imbéciles y algún gesto de mal gusto.

Pamela Rodríguez

Cantante

El piropo entendido como un galanteo del hombre hacia la mujer ya fue. Es de la época de mi abuelo. Sin embargo, el piropo entendido como una verbalización de algo que te gusta de alguien es hermoso. Y ese no solo resalta la belleza física. Puedes piropear los valores, el talento y el coraje de las personas, sea hombre o mujer.



Johana Cubillas

Comunicadora

No me molestan y nunca me han molestado los piropos que son respetuosos. El problema es cuando eso se convierte en acoso o en bromas salidas de contexto. Cuando hay morbosidad o palabras subidas de tono de por medio, ya me parece una falta de respeto total.



Tatiana Astengo

Actriz

En estos tiempos los hombres tienen que tener cuidado con la forma y el contenido de lo que dicen. El significado de piropo se refiere puntualmente al físico. Si tienen ganas de piropear, pues que lo acompañen destacando una cualidad intelectual. Las mujeres no queremos piropos: queremos respeto. Para que los varones no se ‘arañen’, entonces que piensen qué clase de piropo podrían decirle a una mujer en frente de sus esposas, madres, hijas o hermanas. Ese sería un buen termómetro.



Carolina Cano

Actriz

Un piropo es un elogio, una forma bonita de resaltar un valor en alguien. Es incómodo o inapropiado cuando quien piropea lo hace para ponerse por encima de la situación o la persona, y busca satisfacer sus ganas de decir algo, agradable o no.



Frieda Holler

Ex reina de belleza

Un piropo para mí es un halago, un cumplido, que debe ser sincero y respetuoso. El concepto es válido para 2019 y puede ser dicho –y bien recibido– tanto de hombre a mujer, como de mujer a hombre. También puede ser incómodo o inapropiado cuando se dice por obligación, sin respeto, con doble intención o con malicia, hiriendo susceptibilidades.