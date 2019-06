Así fue como Pixar cambió las reglas del juego en la industria de la animación

La revolución empezó sin que nadie lo advirtiese, con una cinta cuyo nombre pocos recuerdan. Se llamaba El Secreto de la Pirámide y la producía Steven Spielberg. La estrenaron en Lima en aquel verano de 1986 en varios cines, entre ellos el viejo Roma, de Santa Beatriz. En una de sus escenas, acaso la única que valga la pena, el vitral de una iglesia se rompe y de él emerge un caballero medieval hecho de vidrio.

Era una película live action, es decir, con actores humanos, pero ese personaje no lo era. Para los animadores representa un hito por ser la primera vez que se mostraba en el cine un ser creado a través de una computadora.

A cargo de esa escena estuvo John Lasseter, que diez años después dirigiría la revolucionaria Toy Story, el primer largometraje hecho en animación por computadora. Esta fue una hazaña que acariciaba desde los años ochentas, cuando creía que las computadoras era el futuro. En Disney, la casa de animación clásica en la que Lasseter se formó y laboraba, sus ideas eran desestimadas y hasta temidas. La animación de gráficos por computadora (CGI) era vista como una locura costosa y una posible amenaza para el imperio fundado por Walt Disney con Blanca Nieves y los Siete Enanos (1937). Si las cosas se habían hecho siempre de un modo, por qué cambiar.

Antes de Pixar, las películas en Disney se hacían a mano, en la técnica llamada de animación por celdas. Era un trabajo esforzado en el que cada fotograma de la película debía ser dibujado y pintado de forma independiente, en un proceso que tomaba años enteros. Para hacer un segundo de animación se requerían 24 de esas celdas. El arribo de la animación CGI supuso un cambio de paradigma en el proceso: ahora se modelaba primero un objeto en 3D (en este caso, un personaje) al que luego se le daba movimiento e iluminaba por computadora. Hasta los fondos se construían con animación CGI.

Pero no hay técnica que importe sin una buena historia y un narrador competente detrás. Así lo entendió Steve Jobs, el fundador de Apple, que 1985 compró una división de efectos digitales de Lucasfilms, con el joven John Lasseter a la cabeza, y la bautizó como Pixar. En los inicios se abocaron al negocio de crear hardware de animación pero ese no resultó tan buen negocio. Cuando entendieron que el oro no estaba en las tarjetas y chips sino en las historias, Lasseter, junto a los jóvenes Andrew Stanton y Pete Docter, también animadores de Pixar, se metieron a cursos de escritura y guión para aprender la mecánica y la alquimia de las historias. Fue la mejor inversión que pudieron hacer.

En años siguientes, John Lasseter creó y dirigió las dos primeras Toy Story, que le valieron la aclamación universal, además de otros títulos como Bichos y Cars. Pete Docter hizo lo propio con Monsters Inc. y esas dos maravillas del cine que son Up: Una aventura de altura e Intensamente. Mientras que Andrew Stanton se robó el corazón de todos en películas como Buscando a Nemo y Wall.E. Pixar pasó a ser garantía de un cine familiar que no subestimaba al espectador, que importaba tanto a los niños como a adultos, y que narraba con buena mano y el sentimiento suficiente para hacer reír (y llorar) a todos.

Toy Story se estrenó un 22 de noviembre de 1995 y su llegada supuso una disrupción similar a la que debe haber representado la invención del automóvil frente a la carreta. Disney vivía entonces una segunda edad de oro, gracias a títulos estimables de animación clásica como La Bella y la Bestia (1991), la primera cinta animada nominada a Mejor Película en los Oscar; y El Rey León (1994). Y sin embargo, el éxito del vaquero Woody y su troupé de amigos impactó como el meteorito que anuncia una extinción. Disney, por un acuerdo con Pixar, poseía los derechos de distribución y de propiedad sobre los personajes de Toy Story. El dinero no dejaba de ingresar a sus cajas y los obligaba a replantearse ciertos verdades asumidas.

Una de ellos tenía que ver más con el storytelling que con técnica de animación. En las películas de Disney, los personajes cantan. Al viejo Walt le encantaban los musicales y creía que estos tenían una magia que era similar a la que buscaba con su animación. A Pixar, esta forma de contar historias les parecía fuera de moda. En Toy Story y en otras películas de la lamparita hay canciones pero los personaje no las interpretan y a veces ni las escuchan. Apoyan a la historia desde un lugar fuera del mundo representado, que solo los espectadores perciben. Así ocurre, por ejemplo, cuando se deprimen el astronauta Buzz Lightyear en la primera Toy Story, o la vaquera Jessie, en su secuela.

Disney dejó de hacer cantar a su personajes en películas que siguieron a Toy Story como Bolt (2008), Ralph, El Demoledor (2012), Grandes Héroes (2014) y Zootopia (2016), pero se apegó a la tradición en otros títulos como Frozen: una aventura congelada (2013) y Moana (2016).

La convivencia de ambas técnicas de animación en Disney subsistió durante algunos años. Chicken Little (2005), la primera de animación CGI que firmaron enteramente, tuvo un moderado éxito, pero resultó más rentable que mantener a su rama de animación tradicional. Para poner un ejemplo: Toy Story necesitó del impulso de 110 trabajadores para salir adelante. Un año antes, El Rey León había demandado el empeño de un ejército de 800 personas.

La casa de Mickey todavía presentó algunas películas con la técnica tradicional –Lilo & Stitch (2003), Tierra de Osos (2003), Vacas Vaqueras (2004), La Rana y el Sapo (2009)– hasta la llegada de Winnie The Pooh (2011), la película número 51 en su canon y su última incursión en la animación por celdas. Tras el estreno, la casa decidió apagar el respirador a esa división de forma permanente y los últimos animadores de esa técnica, artistas notables de un arte que brilló con luz propia, fueron pasados al retiro.

Disney compró Pixar al impresionante precio de 7.400 millones de dólares el año 2006. A cambio, le ofreció a Lasseter, la cabeza del estudio, un puesto en su mesa directiva y libertad creativa para sus proyectos. El resto fue historia y es así es como llegamos a Toy Story 4, un capítulo más de la película que cambió a su industria. No se duda que sea un éxito de taquilla, como sus predecesoras. Mientras, se ha ganado el corazón de los críticos, que la han considerado valiosa y necesaria, que era la preocupación de varios tras el notable cierra que había supuesto Toy Story 3, en 2010.

Mientras John Lasseter, el hombre que más hizo por sacar adelante la historia de los juguetes parlanchines, cuando nadie creía en ella, aún capea el escándalo que supuso las acusaciones de sexismo y acoso de las que fue objeto, motivos que lo obligaron a dejar la casa de Mickey el 2017. A inicios de año se anunció que dirigiría la nueva división animada de Skydance, la productora a la que debemos la saga de Misión Imposible, Star Trek y el reboot de Terminator. //