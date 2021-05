Conforme a los criterios de Saber más

Cuando uno camina por la avenida Corrientes, una de las principales vías de Buenos Aires, es inevitable percibir un cálido aroma a pizza recién horneada. Allí se encuentra Guerrin, un clásico bonaerense, esperando a sus comensales con una variada oferta en la que destacan su clásica de muzzarella, la napolitana y la de jamón y morrones. Pero no es el único templo que le rinde culto a la pizza porteña. También está Angelín, sobre la avenida Córdova, con su pizza canchera y la fugazzetta rellena; y la Mezzeta, en la avenida Álvarez Thomas, famosa por sus tortas de ricota, pastafrolas, budín de pan y empanadas.

Durante diez años, Javier Tarazona fue cultivando una devoción por la gastronomía argentina, luego de llegar al país del rio de la Plata a estudiar la carrera de administración hotelera. Durante su estadía, trabajó en un restaurante de pastas y aprendió todo lo que se necesita saber sobre este negocio de comida: cómo se hace la masa, la pasta de tomate, cuál es la mejor mozzarella y los ingredientes ideales.

Con ese conocimiento, Javier regresó al Perú para cumplir el sueño de tener su propio emprendimiento. Él sabía, por su experiencia adquirida, que este iba a estar relacionado a lo que había hecho en Buenos Aires el último tiempo. El año era 2018. Pensó en un concepto que lo diferencie en un mercado grande, con mucha competencia y cadenas de fastfood. Fue así que, tras varias idas y vueltas, decidió abrir Pizzarte, en una calle miraflorina, primero bajo el modelo de dark kitchen.

“La comida rápida no necesariamente tiene que ser chatarra. Partí de ese punto. Entonces decidí que en Pizzarte haríamos nuestra propia masa, nuestra salsa de tomate, lo ingredientes serían ligeros y la pizza, por lo tanto, liviana”, explica Javier Tarazona. Aunque su influencia nace en Buenos Aires, el emprendedor comenta que sus pizzas no son puramente porteñas, pues ha añadido una serie de insumos peruanos que le dan un toque original. “Además, acá muchas personas prefieren la masa delgada, cosa que no sucede allá”, añade.

En Pizzarte trabajan con un horno de piedra. La roca se calienta 450 grados y con ese mismo calor se cocina la pizza. “Con esta forma de hornear nuestro productos tienen un punto de crocante equilibrado. No parece una galleta, pero tampoco un pan duro”, asegura. Y nosotros, luego de probar dos sabores distintos, damos fe de ello.

Lo hizo también Gastón Acurio. El popular chef peruano compartió su veredicto en redes sociales. “Y el barrio de Santa Cruz sigue recibiendo a jóvenes talentosos con pequeños restaurantes especializados cocinando con calidad y buen precio. Es el caso de Pizzarte. Felicitaciones”, escribió Gastón en Facebook. Su popularidad se acrecentó y luego de tres años cuentan con dos locales, uno en Surco y otro en Miraflores, donde atienden a sus clientes con las debidas medidas de bioseguridad, además de haber implementado un servicio de delivery que les permite llegar a más lugares.

El restaurante cuenta con una carta pequeña pero bien surtida. Las pizzas más solicitadas son La Gaucha (con chorizo en finas hierbas, trozos de carne salteados, cebolla blanca salteada, chimichurri pizzero y orégano) y La Parrillera (con tozos de carne salteada, tocino ahumado, chorizo ahumado parrillero, chorizo de Pollo, salsa Parrillera de la casa y orejano). La Engreída y La Carnívora también son altamente recomendadas.

Las empanadas de carne y pollo tampoco tienen pierde. Se hacen con la misma masa de las pizzas, están bien rellenas y son jugosas. Si quiere darse un buen gusto, esta sin duda es una gran opción. //

