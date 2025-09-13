“Planchando el Despecho”: los secretos detrás de la catarsis musical de Katia Condos, Almendra Gomelsky, Gianella Neyra y Maricarmen Marín

Si pensabas que reunir a Yuri, Daniela Romo, Pandora y a los mejores exponentes del amor —y el desamor— de los 80, 90 y 2000 en un solo lugar era imposible, pues en la nueva edición de “Planchando el despecho. Un viaje en el tiempo” se logró, al menos de forma simbólica.

Con las voces de las artistas Almendra Gomelsky, Gianella Neyra, Katia Condos y, el nuevo jale, la cantante de cumbia Maricarmen Marín, este show teatral y musical basado vuelve a conquistar al público recordándonos que cualquier edad es buena para sanar los dolores de la vida y mejor si se hace entre amigas, con una sonrisa en el rostro y una copa de tinto en mano.

“Planchando el Despecho. Un viaje en el tiempo” es un tránsito generacional por entrañables canciones de novelas como “Carmín” y hits radiales. Es además un viaje emocional que logra conectar con los recuerdos juveniles o de infancia. Con las más de 40 canciones y un show de casi tres horas es inevitable regresar a la cocina de mamá y, nuevamente, escuchar juntas a José Luis Perales mientras ella prepara el almuerzo, o revivir el primer despecho adolescente coreando la “Maldita Primavera” de Yuri. Es una catarsis musical.

Con una escenografía potente y música en vivo, “Planchando el Despecho” nos hará recordar telenovelas icónicas y la música de los 80, 90 y 2000. (Foto: Raúl Umeres) / Raul Umeres

“En este show tratamos de poner más de nuestras historias, no solo de amor, sino también de vida personal. Abrimos nuestro corazón y dejamos salir cosas importantes con las que la gente pueda sentirse identificada y, quizá, hacer un poco de terapia junto a nosotras”, sostiene Almendra. Las cuatro comparten sucesos poco conocidos de su niñez y de relaciones que dejaron heridas: “Son momentos que, con el pasar de los años, te han hecho mejor persona. La idea es decirles a los demás, quizá a los más jóvenes, que están viviendo una etapa súper dolorosa, que todo pasa y se supera. Se trata de planchar el dolor y liberarnos”.

Esa misma idea de liberación la comparte Gianella Neyra en la obra: “Nos gusta la idea de poder sanar en colectivo. A veces, saber que a otros les pasa lo mismo puede darte un pequeño alivio”. Para ella, abrir su historia ante el público fue difícil el primer día, pero si eso generó un impacto positivo en alguien “valió la pena. Eso lo aprendimos en ‘Mujeres de la PM’: no hay nada más potente ni valioso que regalar tu verdad”.

¿Dónde? Las funciones de “Planchando el Despecho. Un viaje en el tiempo” son de miércoles a sábado en el Convexia Expo Center de Surco, a las 8:30 p.m., hasta el 2 de octubre. Estacionamiento limitado. Adquiere las entradas en Teleticket.

Al igual que sus compañeras, Katia Condos encuentra en las letras de este espectáculo —el ‘soundtrack’ de muchas vidas— un espacio para reflejar sus propios aprendizajes y, al mismo tiempo, la oportunidad de disfrutar cantando con el alma: “Del show, me gustan muchísimas canciones, pero de las que interpreto destaco “Ella y él”, de Perales, porque refleja una época muy machista en la que la mujer estaba en un rol sometido y es perfecta para contar este tipo de historias. También “Corazón de piedra”, de Lucía Méndez, porque de chica veía la novela “Tú o nadie”, protagonizada por ella, y es el reflejo de la época que viví. O “Claridad”, que mis papás ponían en casa en la versión de Umberto Tozzi. Son canciones que tienen un significado bonito en mi vida y las disfruto todas”.

Despecho con cumbia

La inmensa sonrisa de la cantante Maricarmen Marín —o La Charrita de Oro, un apelativo cuyo origen ella misma revela en el show— le aporta brillo y un ritmo cumbiambero al espectáculo. Si bien su trayectoria en el canto y la actuación la preceden, asumir una presentación de esta naturaleza no ha sido sencillo: “Es totalmente diferente a ser solista, hay que estar alerta segundo a segundo, porque si no le das pie a tu compañera, te pierdes o te metes en una parte que no te toca cantar, y todo cambia”, cuenta la artista. Para Maricarmen, esta nueva experiencia resulta fascinante: poder interpretar géneros distintos a la cumbia —que siempre quiso cantar— y conectar con nuevos públicos que la ven por primera vez es lo que más valora.

La cantante Maricarmen Marín se une al show de “Planchando el Despecho” (@planchandoeldespecho_peru) con su voz, recuerdos y pasajes de su vida que comparte honestamente con el público. / Raul Umeres

“Le diría a la gente que no se pierda este viaje de emociones que a veces uno ni siquiera sabe que tiene guardadas. Quizá escucharás historias que no te han pasado, pero las sientes como tuyas y descubres el valor de tu empatía y de tu corazón. Hoy las mujeres seguimos abriendo caminos de fuerza, levantamos la voz para sentirnos completas, aceptadas, capaces de todo sin castigarnos. Creo que eso es “Planchando el despecho: una terapia en libertad”, afirma la intérprete de “Pasito tun tun” y “Por qué te fuiste”.

Este espectáculo es para ir con las amigas, las mamás, las hermanas y también están invitados los hombres de todas las generaciones. Es una oportunidad para corear desde la nostalgia, pasearse por los recuerdos de las cuatro protagonistas, identificarse con ellas, bailar, reír mucho y emocionarse. La cumbia de Maricarmen Marín también los pondrá a bailar. Es una fiesta y un viaje de aquellos que no se olvidan. //