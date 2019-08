El menú de comida peruana que se sirvió en honor a Juan Diego Flórez en un castillo de España

Con la emoción de los Panamericanos todavía a flor de piel nos encontramos con Juan Diego Florez en el otro lado del mundo: un castillo de la Edad Media situado entre la frontera entre España y Francia. Allí, Flórez fue la figura central de un encuentro dedicado desde hace 33 años a exponer lo mejor de la lírica y la danza mundial, en la región catalana del Empordà (Girona). El tenor peruano se presentó ante 1700 personas junto a la soprano armenia Ruzan Mantashyan en los impresionantes jardines del Castillo de Perelada, el pasado 9 de agosto. Pero el show no acabó ahí.

En el marco de su participación en el Festival de Perelada, los cocineros Alfredo Aramburú y Aaron Chimpler (quienes se trasladaron especialmente hasta la zona) ofrecieron un menú de homenaje a la gastronomía peruana en conjunto con la bodega de vinos y cavas Perelada. Aramburú trabajó de la mano del chef catalán Xavier Sagristà (El Bulli) para la cena que se sirvió en el restaurante del mismo castillo, que cuenta con 1 estrella Michelin. El invitado de honor disfrutó todos y cada uno de los bocados.

Con una trayectoria de casi cuatro décadas, Alfredo Aramburú ha visto más o menos de todo, pero nunca había cocinado en un castillo medieval. El reto era grande. Hasta Girona se trasladó para ofrecer un menú de 15 pasos diseñado especialmente para el festival, ejecutado con el apoyo del chef catalán Xavier Sagristà. Treinta kilos de productos y preparaciones a base de loche, ajíes, cacao, café y lúcuma, entre otros, sirvieron para llevar a cabo la puesta en escena. La fusión fue el hilo conductor de la cena que tuvo lugar la noche previa al concierto de Juan Diego. Un menú que incluyó platos como unos mejillones de roca a la chalaca, un sudado hecho de pescado mediterráneo, una sensacional gamba de Palamós acompañada de causa de papa nativa. “El equipo del restaurante conocía muy bien de nuestra cocina y su evolución”, cuenta Aramburú. “Gracias a la gastronomía peruana, no llegas como un desconocido a una cuidad lejana, sino con un currículum”.