El que no arriesga, no gana. Sino que lo digan los cuatro muchachos que dieron un concierto en un lugar insólito: una azotea. Pero la presentación de la que nos referimos no ocurrió en el invierno de 1969, sino en el otoño de 2020. No tuvo como vista a una bohemia Londres, sino a una desolada Lima por el coronavirus. Sus protagonistas no fueron John Lenon, Paul McCarteney, George Harrison y Ringo Star; sino Omar Oriondo (voz y guitarra), Alberto Ramírez (guitarra principal), Franco Oriondo (bajo) y Diego Ramírez (batería). Y, por suerte, no hubo un oficial Ken Wharfe que desenchufara los cables de los amplificadores.

"Sabemos que el Perú no es un país rockero por naturaleza, pero creemos que nuestra música es sincera y tiene mensaje", dice Plutonio de Alto Grado previo a su famoso concierto en la azotea, al mismo estilo de The Beatles. (Foto: Facebook: Plutonio de Alto Grado)

Al mismo estilo de The Beatles y su histórica presentación en el techo de Apple Records, Plutonio de Alto Grado (PAG) tocó desde lo alto de su casa, en Comas, donde hacen cuarentena y en casi 50 minutos, no solo rememoraron al cuarteto de Liverpool, sino también llevaron -a sus vecinos y a los más de 85 mil espectadores que se conectaron vía Facebook- la mejor medicina para el alma: música. “Para nosotros es gratificante que a veces nos comparen con bandas tan legendarias como The Beatles. La esencia de PAG está ahí”, comenta Omar. Para entender esta símil, hay que mirar hacia atrás.

Eran mediados del 2006, cuando MTV (acrónimo del inglés Music Television) hacía honor a su nombre, y los primos, de entonces 9 y 11 años, solían sintonizar el canal para alimentar su bagaje musical. “Nos enganchamos con las bandas de esa época, sobre todo con Fall Out Boy. Fue a partir de ello que decidimos formar una banda de rock junto a Franco y Omar [Diego se unió poco después]. Encontré, además, el nombre de la banda gracias a un capítulo de Los Simpson”, cuenta Alberto. El acercamiento con lo británico; sin embargo, ocurrió cinco años después con la primera visita de Paul McCartney a Lima [9 de mayo] y ayudó a formar la esencia de la banda.

“Recuerdo que cursaba mi primer año universitario en la carrera de música y todos hablaban de su llegada. Redescubrí todo el universo Beatle, disco por disco, y así nacieron mis ganas de escribir canciones propias para Plutonio de Alto Grado. Dentro de todo ese abanico británico, también me sumergí en bandas como Oasis, Travis, The Verve, etc. Estas bandas más contemporáneas de la camada del britpop sirvieron de mucha influencia para lo que fueron las primeras composiciones y el primer disco de la banda”, agrega Omar.

En 2014 lanzaron el EP Ciudad Gris -con una marcada influencia de Oasis y The Beatles- y, desde entonces, han ido cuesta arriba. Publicaron un par de sencillos y en 2017 llegó Sueños Alternativos, su primera producción discográfica, que los ayudó a consolidarse en la escena local. “[La banda] es un proyecto de vida que empezó desde abajo, nadie nos regaló nada. Hemos pasado de tocar en bares de Lima -varias veces para pocas personas o para nadie-, en universidades, ferias independientes, centros comerciales hasta llegar a festivales importantes como el Vivo x el Rock. Además, tuvimos también la gran responsabilidad de abrir el concierto de la banda británica Keane en noviembre del año pasado. Todo lo que logramos es mérito al esfuerzo y a la perseverancia. Nos debemos y agradecemos plenamente a nuestro público”, enfatiza su vocalista.

'Hey Tú Corazón' es el adelanto de su nuevo disco, ¿cuánto ha influido la cuarentena en el desarrollo del álbum?

Omar: Esta canción no estaba en los planes de la banda. Tenemos la suerte de estar juntos en esta cuarentena y, como respuesta de paz y esperanza para todo el público por la pandemia, escribimos y grabamos ‘Hey Tú Corazón’ desde nuestro home studio. Para el videoclip, dirigido por Jaime Andrés Alvarado, recopilamos mensajes de optimismo por parte de nuestros seguidores y decidimos que la canción esté en el nuevo disco por la importancia del contexto que estamos viviendo este año. Hemos seguido ensayando y dándole más detalles de producción a lo que será el nuevo disco, cuyas canciones ya están compuestas.

¿Cómo es el proceso creativo entre ustedes? ¿Beneficia tener el lazo familiar? A los Gallagher no les fue tan bien

Franco: Tenemos una química natural. Nos caracterizamos por decirnos siempre todo en la cara [a veces con lisuras ja, ja]. Nos conocemos de toda la vida y sabemos bien la función que tiene cada uno en la banda. Hemos empujado mucho el proyecto a pesar de nuestras carreras universitarias -que son ajenas a la música- y siempre nos hemos apoyado en cualquier percance. Si bien a los hermanos Gallagher no les fue tan bien, creemos que es una cuestión de actitud y profesionalismo el mantenerse constante y unidos. Plutonio de Alto Grado nunca morirá, porque la familia es para siempre y eso nos enseñó la película ‘El Padrino’.

Pero en algunos momentos debe ser complicado mantener equilibro entre banda y familia…

Diego: Tuvimos históricos momentos pero son cosa del pasado, ahora solo pensamos en lo que se viene. Tenemos muy bien puestos los pies sobre la tierra y sabemos que aún nos falta mucho por escalar. Mucha sinceridad, energía y empuje para seguir trabajando duro. El rock y el amor es lo que nos une, hoy más que nunca.

Comentaron que ya tienen las canciones listas. ¿El nuevo disco ya tiene nombre y fecha tentativa de lanzamiento?

Alberto: Ya tiene nombre, pero se mantiene aún en privado. Será un álbum conceptual. Su lanzamiento estaba programado para mediados de este año pero, lamentablemente, va a tener que aplazarse ya que probablemente no haya conciertos hasta el 2021, y pensábamos realizar una gira al interior del país con este álbum. Será un disco importante para la historia del rock peruano y es mejor esperar a que la tormenta pase. //

