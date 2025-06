A diferencia de otros géneros de podcast, el musical requiere, además de pasión, mucho conocimiento y memoria. Por eso, no sorprende que buena parte de los más escuchados en el país estén hechos por personas que han vivido la música desde distintos frentes: periodistas, comunicadores, productores o simplemente melómanos incurables.

“Yo no me considero un experto, pero soy alguien al que le apasiona la música”, dice Raúl Gonzales, creador de Rock N’ RoLa, un blog que mutó en podcast y que hoy reúne a oyentes del Perú, México, Chile, Argentina y España. El formato es simple: tres amigos del colegio —un oftalmólogo amante de Radiohead, un seguidor sosegado de Aerosmith y el propio Gonzales, fan de Nirvana y de los argentinos Catriel y Paco Amoroso— se sientan a conversar sobre discos, escenas, anécdotas y bandas, con un enfoque distendido. “Es como esa conversación que tendrías entre chelas. Solo que nosotros la grabamos”.

El programa alterna charlas como “Discos debut que nos encantan” con entrevistas a músicos como Salim Vera o Jhovan Tomasevich. “No tenemos un guion, pero sí una pauta previa”, explica Raúl. Hasta el año pasado manejaban un sistema de sorteos —con vinilos, guitarras y merch— que planean reactivar en la segunda mitad de este año.

En otro lugar del Internet está Shock, un nuevo podcast de música y cultura conducido por Gerardo Rojas, recordado por los rockeros cuarentones por programas como Viernes de Metal y Hard Head, además de su labor como DJ radial y su vínculo familiar con Gerardo Manuel. Lo acompaña en la conducción la comunicadora Marli Pisani. Su nuevo proyecto, en formato de espacio de conversación, forma parte de la parrilla de Estodo.pe, un canal emergente de streaming.

Para el experimentado Rojas, el formato de streaming representa un mundo nuevo al que todavía se está adaptando. Los temas que aborda son variados: hace poco conversaron, por ejemplo, sobre “tu primer concierto”. “Lo que me convenció de Shock es que forma parte de una plataforma más grande. Eso me interesó porque creo que este tipo de canales son el futuro, si es que no lo son ya”, comenta. Hasta el momento, han grabado tres programas en vivo, que se emiten los miércoles a las 7:30 p.m.

Otros podcasts han surgido desde la devoción por una banda específica, como Whatever, dedicado exclusivamente a Oasis. Conducido por Arturo Puescas, Carlos Pavel Medina y Omar Gadea, el programa nació en 2020, en plena pandemia, y ya suma más de 70 episodios. “Cuando se confirmó la reunión de la banda, hicimos un live esa madrugada. Había gente conectada desde México, España y Chile que se volvió loca”, recuerdan. Han entrevistado a figuras del entorno de Oasis, como el diseñador y fotógrafo Brian Cannon, y recientemente a James Fry, el primer fotógrafo oficial de la banda.

También hay casos de podcasts que funcionan como verdaderos archivos sonoros. Caja Negra, por ejemplo, es un espacio enteramente dedicado a Soda Stereo y Gustavo Cerati. La idea fue de Juan Carlos Cabrera, comunicador de vieja escuela, quien un día escuchó varios podcasts sobre Soda y sintió que ninguno tenía la calidad que la banda merecía. Convocó a su amigo Javier Vázquez, director de Radio Panamericana y experto radial, y juntos comenzaron esta aventura en plena pandemia. “Nunca habíamos grabado juntos. Más de 40 episodios los hicimos por separado. Javier se encarga del sonido y la postproducción, y ha recibido comentarios muy buenos por eso”, cuenta Cabrera.

El programa ha tenido gran acogida en Perú, Argentina, Chile, México, Colombia y también entre comunidades latinas en Europa y Estados Unidos. Entre los episodios más escuchados figuran los dedicados a las visitas de Soda al Perú (1986, 1987, 1995, 2007) y un especial técnico sobre las guitarras y efectos de Cerati. También causó polémica un episodio titulado “Las peores canciones de Gustavo Cerati”, que generó críticas pero también fidelidad. “Queremos dejar claro que, aunque amamos su música, no somos fans ciegos”, dice Cabrera. “El podcast nos ha permitido recuperar el espíritu de la radio, ese DJ que te contaba cosas, que te educaba”.

Un caso distinto al resto es el de Alterando Pentagramas, el canal y podcast de Javier Bustíos, que no nació como un espacio de conversación, sino como un canal de análisis e investigación musical. Javier es ingeniero civil de profesión, pero autodidacta musical y productor independiente. En 2019 abrió el canal en YouTube con la idea de analizar qué hace que una canción peruana sea grandiosa, contar historias del rock peruano por décadas y documentar festivales.

“Siempre he pensado el contenido desde la mirada del espectador. Me gusta que la gente salga de mis videos habiendo aprendido algo”, dice. Y aunque los desafíos no son pocos —tiempo, producción, monetización—, los podcasts avanzan con un objetivo común: abrir espacios. “La televisión y la radio no tienen espacio para hablar de rock peruano”, reconoce Bustíos. Más allá de los ránkings, la virtualidad ha permitido a las comunidades musicales encontrarse y celebrar una pasión que no cesa. //