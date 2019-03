El poema de amor más antiguo del mundo fue escrito hace 4 mil años y esto dicen sus versos

Existen dos versiones: 1) que se trata de una de declaración de amor de una monja a un rey y 2) que es el guion de una fábula apasionada entre Inanna, diosa del amor y la fertilidad, y Dumuzid, el dios de los pastores. No sabemos cuál de las hipótesis es más acertada, pero sí que el poema de amor más antiguo del mundo fue escrito hace 4 mil años y descubierto el año 1880 en Irak. Hoy, en el Día Mundial de la Poesía, vale la pena hablar de él.

Salió a la luz recién en el 2006, cuando a alguien en la ciudad turca de Estambul se le ocurrió desempolvar la antigua tabla sumeria que estaba guardada en unos de los rincones del Museo del Antiguo Oriente. ¿El motivo? El Día de los Enamorados, 14 de febrero. El documento se presentaba como una oportunidad precisa para promocionar el lugar, atraer más visitantes.

Siempre estuvo ahí y nadie lo sabía. En ese año se exhibió el texto como pieza central de una exposición especial, nueva. Así es como llegó el New York Times y difundió la noticia en todo el mundo. El escrito, según cuenta el diario estadounidense, es tan antiguo que fue encontrado junto con un fallo judicial que data del año 2030 antes de Cristo.

Poema de amor más antiguo del mundo está escrito en idioma sumerio, el cual existe desde 4 mil antes de Cristo. Recién se pudo descifrar esta lengua a mediados del siglo 19.

La forma en que los sumerios (comunidad del antiguo Sumer, región histórica del Oriente Medio) percibían el amor sin prejuicios es lo que más fascina a Muazzez Hilmiye Cig, historiadora turca de 104 años y una de las pocas personas que pueden leer el texto en Turquía. "En esa comunidad agrícola, el sexo entre el rey y la religiosa debió haber sido considerado una forma de asegurar las cosechas y, por lo tanto, el bienestar común", explicó hace mucho años.

EL POEMA Y UNA OPINIÓN

Esto es lo que dice un extracto del poema: Novio mío / Próximo a mi corazón / Grandiosa es tu belleza / Me has cautivado / Déjame presentarme temblorosa ante ti / Novio mío / Seré llevada al dormitorio / Novio mío / Has obtenido placer de mí / Cuéntale a mi madre que te dará delicias / También a mi padre, que te dará obsequios

El poeta, novelista y periodista José Carlos Yrigoyen leyó los versos del primer poema de amor de la historia y este es su comentario:

"Leyendo este poemita que ha sobrevivido a la voracidad de los siglos puedo constatar que el camino de la poesía es el del eterno retorno a sí misma. Estos versos sencillos, de rústica apariencia, me remiten en su tono y sus imágenes a poetas contemporáneos que han explorado el amor y el deseo en su poesía como una obsesión indoblegable: ahí está el aliento de letanía de algunos poemas de Blanca Varela, la ansiosa búsqueda del amante de María Emilia Cornejo, la ternura de Luis Cernuda, la solitaria sensualidad de Sandro Penna o Allen Ginsberg. Que no se tenga claro su motivo y su origen es lo de menos; esa ambiguedad no hace sino enriquecer su acento fervoroso, su entrecortada súplica, el ofrecimiento final de quien espera entregarse al amor silenciosamente codiciado y que ya no puede guardar más su secreto. El poema tiene miles de años, pero pudo perfectamente ser escrito ayer, por cualquiera de nosotros que haya experimentado esa urgencia, expresada aquí de forma pura e inextinguible."