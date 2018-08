Terminó julio. Pocas veces el mes de la patria ha sido tan revelador sobre cómo es nuestra patria.



En esta galería de 30 imágenes hemos querido resumir todo lo que pasó en los 31 días del mes que pasó. Ocurrió de todo: Perú jugó el Mundial y la hinchada hizo noticia en Rusia, Francia fue campeón 2018, un huachafo alcalde elevó una estatua para Gareca y Guerrero en San Miguel, se fueron tres hombres notables de las letras y la cultura del país, como Marco Aurelio Denegri, Enrique Verástegui y Abelardo Oquendo.

El 28 de julio, el presidente Martín Vizcarra dirigió un mensaje a la Nación mezcla de esperanza y paz. Solo hay que esperar que -cuando menos- la mitad de las cosas que prometió –El referéndum, primer paso de la reforma judicial, los seis proyectos de ley contra la crisis, la igualdad de género en el discurso, y el anuncio de 4% de crecimiento económico, entre otros–, se cumplan.

Conocimos quién es César Hinostroza Pariachi y por qué ahora ya uno no puede decir "hermanito" a nadie. Decirle "hermanito" a alguien es hoy, casi un insulto.

En ese Perú que no vemos, el que ocurre en los smartphones, se invita “un champancito”, no se brinda. No se habla de sueldos, bonificaciones justas o grati: son “10 verdecitos”. Finalmente, los méritos sirven de poco sino se tiene un contacto, una tarjeta, el famoso celular de dios: o mejor dicho, un “puentesazo”.



Recuerda todo eso -aunque sea doloroso- aquí. Al estilo de Somos.