En la víspera de Navidad, Jossmery Toledo, suboficial de tercera de la Policía Nacional, creó el video que haría que en menos de un mes sus seguidores de Instagram se cuadruplicaran: al ritmo de una canción infantil y luego de un rap, la también abogada de 27 años cambiaba el uniforme verde policial por un vestido rojo, pequeño, ceñido al cuerpo. Era parte de un reto de Tik Tok, la nueva red social de videos usada sobre todo por jóvenes millenials como ella. Porque sí, ella es policía, pero también es veinteañera. Inevitablemente, su vida va más allá de los despachos policiales.

Tenía 16 años cuando decidió ser policía y a esa edad entró a la Escuela de Suboficiales de la PNP. Lo hizo por tradición: su papá y su abuelo fueron parte de esa institución. Cuando egresó a los 20 años, empezó a estudiar Derecho, la carrera que ahora ve más clara en su futuro, según ha manifestado en redes. Sueña con ser fiscal o congresista de la República. Pero también piensa seguir modelando y tal vez ser actriz en una novela o serie. Para qué decidir, si se puede ser todo.

Jossmery Toledo ingresó a la policía cuando tenía 16 años y empezó a estudiar Derecho a los 20. Foto: Víctor Idrogo.

Jossmery posa frente al lente de Somos con un carisma que parece un don genético. En búsqueda de una imagen con la ciudad de fondo, hemos salido a la calle para tomar otras fotos. No hemos siquiera definido el lugar para las imágenes y los choferes detenidos por la luz roja sacan el celular, graban. Señalan. Un ciclista pasa cerca de ella y se estira para decirle un insulto disfrazado de “piropo”. Toda esa escena no es inevitable, claro está, porque el acoso a la mujer no es un acto natural, sino un comportamiento aprendido. Ella trata de concentrarse en las indicaciones de Víctor, el fotógrafo, y abstraerse un rato de la calle que la hostiga con o sin uniforme.

La suboficial no puede declarar a la prensa hasta que tenga un permiso para hacerlo, algo que se encuentra detenido por la investigación administrativa disciplinaria que se le abrió a raíz del mencionado video de Tik Tok. Sin embargo, ella sigue usando sus redes para contar, por ejemplo, que la razón por la que muestra orgullosa su cuerpo se debe a que hasta hace tres años era víctima de bullying por su extrema delgadez. “Me costó tres años de esfuerzo”, dijo en ella.

En las últimas semanas se convirtió en una sensación en las redes y las marcas empezaron a llamarla. Ahora es la nueva imagen de Renzo Costa. Foto: Víctor Idrogo

Por ese motivo también comparte sus rutinas diarias de ejercicio y señala que ha aconsejado a muchos de sus compañeros a tener una vida más saludable. Esa alusión a la diferencia positiva entre una suboficial deportista y el estereotipo del policía con sobrepeso es algo que mencionan los que apoyan a Jossmery. “Siempre coimero y panzón, nunca un mujerón”, rezaba uno de los cientos de post en la marcha que se convocó en Facebook para apoyarla. Si las cifras de “Asistiré” fueran reales, unas cerca de 8 mil personas hubieran asistido.

Días después de la noticia del video, se rescató un tweet de la cuenta oficial de la PNP felicitando a un suboficial por una medalla en fisiculturismo con una foto del agente en prendas minúsculas. También se viralizó un video de otro policía bailando en uniforme y dentro de su comisaría. La intención era demostrar el doble estándar que parecía estar ocurriendo. La mujer que hizo el video en su tiempo libre era reprochada, el hombre, celebrado.

Aunque quiere ejercer como abogada en el corto plazo, no se cierra a ninguna oportunidad. Por ahora también es influencer, modelo y deportista. Foto: Víctor Idrogo

El problema aquí es el uso del uniforme, según refiere Roxana Vergara, abogada especializada en temas de género. “Tradicionalmente, la policía ha asignado algunos atributos al uniforme que chocan con los que Jossmery le ha dado. Ella dice que no siente haber faltado el honor de su institución y es cierto, ella muestra el uniforme con pulcritud y orgullo, pero en un espacio virtual nuevo, desconocido por una policía que no se ha renovado”, señala.

Mientras espera el resultado de su proceso, que ha significado un quiebre para que la misma policía reflexione sobre sus propios estándares - como lo ha señalado el presidente del Fuero Militar Policial y el mismo ministro del Interior -, Jossmery ha salido de vacaciones a seguir su vida civil. Esta semana Renzo Costa la lanzó como nueva imagen de su marca y mañana estará en Puno participando de los inicios de la Fiesta de la Candelaria. En el mundo virtual, sus seguidores siguen aumentando a dos mil por día. Sin quererlo, ella se ha convertido en la transición necesaria para tener una policía más conectada con este siglo.

Como parte del ojo público, a Jossmery la han querido vincular con varios personajes del espectáculo. Ella señala que no tiene ninguna relación con ese mundo más allá de compartir espacios en el gimnasio.