Un libro no puede ser visto solo como una bebida gaseosa, es decir, no solo satisface sino que entrega cultura de la manera más democrática posible. Es llave que abre puertas, motor que hace volar. A propósito de la necesaria Ley del Libro, y el día en que se recuerda que Mario Vargas Llosa ganó el Nobel de Literatura, en 2010, preguntamos a 8 escritores peruanos que conocen del tema y tienen una posición. El próximo viernes 11 de octubre se acabarán los beneficios que mantienen a los libros sin impuestos.

Alonso Cueto | Pálido Cielo, La Hora Azul

“Creo que no puede haber progreso democracia y justicia sin educación. Y no puede haber educación si no hay libros. La ley del libro es un instrumento indispensable y urgente para el futuro de todos los peruanos. La lectura es el semillero de los derechos humanos”.

María José Osorio | Soltera codiciada

“Leer te hace crecer, te cura, te abre la cabeza, te hace cuestionarte, te enseña el mundo… todas cosas que necesitamos como personas pero también como país. La ley del libro ayuda a mantener a flote la industria editorial pero sobre todo acerca a la gente a la lectura haciéndola más accesible y democrática. Es vital que aseguremos su continuidad”.

Ezio Neyra | Habrá que hacer algo mientras tanto

“Una nueva ley del libro es fundamental. No solo para el caso peruano, sino para cualquier ecosistema cultural. No debería ser una ley enfocado solo en el libro, quizá sea mejor llamarla Ley de la Lectura. Es importante tener legislación que esté referida al fortalecimiento, promoción, de las diferentes instancias que están comprometidas con el proceso. Podría incorporar, pienso, sobre eso. Me dala impresión de que mucho se viene hablando sobre los beneficios tributarios, que son de enorme necesidad, pero de nada nos sirve enfocar todos nuestros esfuerzos en el fomento de la industria, sino se generan políticas públicas para abastecer bibliotecas, por ejemplo”.

Lorena Álvarez | No te mato porque te quiero y Primero muerta

“Es importante porque hoy, si bien existen exoneraciones tributarias, sigue siendo un lujo acceder y comprar libros. No me refiero solo a literatura, también a textos escolares en todos los colegios. Si no tenemos una ley del libro, ¿vamos a esperar que los libros cuesten más? Necesitamos que la lectura sea más democrática. ¿Cuántos lugares del país no tienen bibliotecas, desde municipalidad a cadenas de librerías? Tengo dos libros publicados -No te mato porque te quiero y Primero muerta- y en Tarapoto no lo conocían, no hay derecho a quitarles el acceso a la información a quienes viven allí. Los libros son cultura, pero no solo cultura para las élites. Los libros son para todos los peruanos”.

Cecilia Zero | Perras Memorias

“Es importante porque nos acerca a los libros. Sino se obtienen estos beneficios tributarios, se verán afectados desde los más chiquitos, en la lista de libros escolares. Por el precio, la gente va a tener que comprar piratería, ¿a quién se va a beneficiar entonces?. Los libros tampoco pueden ser gratis: detrás de un buen libro hay editores, diagramadores, correctores; hay un equipo detrás. Por eso hay que se conscientes de eso”.

Charlie Becerra | “Solo vine para que ella me mate”

“Desde mi perspectiva, no solo como novelista sino como periodista de investigación, he comprobado que las noticias del día a día, por su inmediatez, no permiten el grado de profundidad que sí consiguen los libros. En mi caso, escribo sobre la criminalidad en el norte. Será muy complicado que esa información llegue a más personas sin una ley del libro”.

Eliana Carlin y Ximena González | Co Autoras de Heroínas Peruanas:

“La ley del libro es esencial para el fomento de materiales educativos para nuestras niñas y niños. De no renovarse, los más perjudicados terminan siendo las iniciativas independientes y pequeñas. Aquellos emprendimientos que buscan promover la cultura e impactar positivamente en el país. Existen muchas iniciativas con un enfoque social que necesitan de este tipo de incentivos para acelerar su crecimiento y alcance”.

Alejandro Neyra | CIA Perú 1985. Una novela de espías y CIA Perú 1985. El espía sentimental

“Me parece que la nueva ley del libro que se trabajó permitía realmente el fomento de la lectura. Es decir, no solo era una ley de libro que buscara exoneraciones o apoyos tributarios. Era una ley que pensaba en el lector, en el fomento de la lectura en bibliotecas públicas -siempre tan olvidadas, sobre todo en regiones- y en espacios culturales; en las niñas y niños que se aproximan por primera vez a la literatura y en las familias que desean compartir y ganar experiencias a través del libro. Una Ley del Libro es importante porque es en realidad un llamado a que los hombres aprendamos nuevamente a leer, que es en el fondo dialogar, algo que los peruanos necesitamos a gritos para no seguir gritándonos”.