Dos son los regalos que le transforman la vida a un niño que espera al pie de su cama: un libro y una caja de Lego. Los vuelve mosqueteros o ingenieros civiles. Libertadores o arquitectos. Los hace pilotos de avión o superhéroes. Es por ellos que un muchacho puede conocer la historia de su ciudad o construirse una, si quiere.

Tampoco se vencen nunca, pueden pasar como herencia y lo mejor, cuestan menos que un videjuego de moda, aunque ya sabemos que no tienen precio. Se trata de saber elegir.

***

Un parque de diversiones en miniatura. Eso es lo que es una tienda Lego hoy en el Perú -existen 3, una en Mega Plaza, otra en el Jockey y la más grande, en Plaza San Miguel-. Tienen el imán que en los ochenta tenía un pinball o en los 90 el billar, basta pararse en la puerta y contar cuántos niños entran. En Lima -en el Perú- había que pasar por esos sitios para cumplir con honores la niñez y alcanzar la adolescencia. Ahora hay que ir a una tienda que volvió amigable un ladrillo amarillo.

La biografía de Lego podría resumirse en tres actos: fue Ole Kirk Christiansen, un carpintero natural de Billund, Dinamarca, quien la fundó en 1932 luego de una serie de ensayos en su taller de ebanisteria. Dos años después, la compañía adoptó el nombre Lego, fonema final del danés leg godt que significa 'juega bien’. Desde entonces hasta hoy, han ocurrido maravillas: en la tienda que tiene la firma en la juguetería más grande del mundo, llamada Moscú Detsky Mir, recibe con casco y traje naranja el astronauta Yuri Gagarín, obra maestra de medio millón de piezas; y en República Checa, 16 expertos en diseño 3D, mecánica y electricidad, le dedicaron 13.438 horas para crear un modelo Bugatti Chiron, el auto de producción más rápido del planeta.

En Lima, muy pronto, el ingeniero peruano Walter Vega está por terminar su último proyecto: nuestra majestuosa Catedral, Patrimonio Cultural de la Nación desde 1972.

Una de las obras de Walter Vega: el Señor de los Milagros con ladrillitos. FOTO: FB personal.

***

¿Por qué tiene tanto éxito la marca, al punto de que en la capital, Lego ha buscado certificar sus tiendas, es decir, que cumplan con todos los parámetros mundiales: los mismos planos, los mismos muebles, los carteles, etc.? Manuel Beltroy Arias, psicoterapeuta humanista existencial, explica su valor, más allá del juguete: “Los juegos para armar o ‘Legos’, como se les conoce por la marca más representativo del rubro, representan una opción divertida y sobre todo valiosa para regalar a un niño/a. Son juguetes que permiten desarrollar la creatividad, en tanto no tienen una estructura o funcionalidad única. Si bien proponen una figura, la versatilidad de las piezas sugiere a la vez la ruptura de dicho esquema y la consecuente construcción de una propuesta original, propia de la imaginación de quien lo use. En ese sentido, es un elemento que fomenta la libertad de la persona. Eres libre de elegir seguir el manual y construir el modelo sugerido o armar lo que se te ocurra, limitado únicamente por lo que las piezas te permitan”.

Luego agrega: “Por otro lado, estos juguetes tienen un poderoso impacto sobre el desarrollo humano. Tanto desde el punto de vista cognitivo, como emocional. Respecto al primero, la manipulación de material concreto, para entender distintas figuras, representar modelos, interpretar esquemas, seguir instrucciones, reconocer colores y estructurar formas más complejas. Por otro lado, el componente socio emocional se desarrolla, en mi opinión, desde dos frentes. Uno es la expresión creativa, se construye también el autoestima. una persona segura, es una persona que logra expresar su creatividad”.

En casa, mi hijo nunca ha construido ninguna de los sets que tiene, pero ha inventado un tren que vuela vigilándolo, mientras hace la tarea, una casa de 10 pisos para toda su familia, y un estacionamiento funcional donde los autos, apretando un botón, se hacen más chiquitos y así entran más. Cuestión de espacio y de seguridad vial.

Lo nuevo de Lego: Hidden side, sets con realidad aumentada.





Para Manuel Estupiñán, Gerente Comercial de la marca en el Perú, es un regalo que va más allá de la Navidad o el cumpleaños. “La marca tiene una madurez que ha conseguido, después de tiempo, unir a los padres con sus hijos. Ahora tenemos nuevas licencias que nos ha permitido llegar a más generaciones: Spiderman, Princesas, Superhéroes. Hemos evolucionado y ahora les decimos a nuestros niños: lo mismo que ves en la TV, en el cine, lo ves en nuestros juguetes. Eso no queda ahí: con todos los sets que cada uno tiene en casa, construyen su propio set, su propia línea, su propia ciudad”.

Pronto -dice Estupiñán- llegarán a provincias. Quizá ahora se cumpla el sueño de tener un Machu Picchu con piezas de Lego.

-LO NUEVO DE LEGO-

Este martes 15, en Plaza San Miguel, se reinauguró la tienda Lego del tercer nivel, ahora llamada Lego Certified Store. ¿Novedades? Dos modelos gigantes de Woody y Buzz, con casi 50 mil piezas dando la bienvenida. Una pared multicolor con el sistema por el cual Lego vende fichas a granel. Son dos vasos, de diferentes tamaños, y los llenas y te los llevas. Se trata de facilitar un proyecto personal, de un fanático que ya no quiere seguir instrucciones sino que busca más. ¿Qué es el Hidden side? Es un lanzamiento 2019 que busca hallar no solo a los niños que construyen, también a los niños ‘tec’, es decir, a los niños de hoy. Se descarga el app de Lego y luego de terminar su set, lo escaneas y esa construcción obtiene una realidad aumentada, con misiones, cambios, etc. Es la unión de los dos mundos.