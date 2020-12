Conforme a los criterios de Saber más

Delante de su casita de madera, techo de dos aguas y esos vestidos de finales en blondas, como si siempre estuvieran listas para una fiesta, Raquel Baumann, o Raqui para los amigos, es una empresaria pozucina que promueve la cultura local a través de la gastronomía. El silencio del lugar permite escuchar a unas aves que muy probablemente están a un kilómetro. Raquel es la dueña del Restaurante Típico Prusia y ha grabado un video donde da la bienvenida a los atletas que acaban de recibir una noticia inesperada: el Pozuzo Trail 2021, un evento para runners, turistas, amantes de la naturaleza, que te llevará a conocer la colonia austro-alemana de Pozuzo recorriendo sus caminos naturales. La carrera será del 28 al 30 de mayo del 2021.

***

¿Por qué despierta tanta curiosidad Pozuzo? ¿Por qué la eligieron como sede de este evento? Víctor Doig es runner, comunicador y el hombre que lidera este proyecto. Alguna vez, mientras veíamos cómo la Patagonia Argentina -Villa La Angostura, para ser precisos- se convertía todos los años en punto turístico y deportivo solo gracias al entusiasmo, la buena organización y la calidez de su pueblo, me dijo: “Hay muchos lugares del Perú que pueden recibir eventos como este, al que podrías ir en familia, respirar, desconectarte y por qué no, divertirte”. Todo eso ha plasmado ahora en Pozuzo Trail, luego de conversaciones con los empresarios de este pedazo de cielo en la selva peruana. Pozuzo es una colonia fundada por austro-alemanes que llegaron a la zona en el año 1859, un lugar único en el mundo por la fusión de la cultura europea y peruana. “Eso es lo primero que me gustaría que se lleven quienes vengan en mayo: su cultura, que es la cultura del Perú también”, dice Doig. Su esposa nació allá, así que Doig está doblemente enamorado del lugar.

Sus casas típicas tienen formas geométricas, colores encendidos y techos a dos aguas. Sus tradiciones austro-alemanas, su gastronomía, sus danzas, se mantienen intactas. Su cielo es celeste.

Su significado podría ser paz.

INSCRIPCIONES ABIERTAS:

Desde hoy, y hasta el 31 de diciembre, cuentan con 50% de descuento en precios de preventa.

Inscríbete en nuestra página web https://www.pozuzotrail.run/detalles-del-evento. Se podrá correr 42K, 25K y 15K.

También probarás sus famosas cervezas artesanales: Dörcher Bier Cerveza Artesanal de Pozuzo, Schaus Bier y Pozuzo Bier.

EL PROGRAMA:

Primer día: charla técnica, entrega de kits y una reunión con un coach sorpresa.

Segundo día: las carreras. Parten a las 7 a.m. En la meta habrá un festival típico organizado en conjunto a la Cámara de Comercio de Pozuzo.

Tercer día: opcional. Visita opcional al Fundo Trama. Almuerzo en Pozuzo. Bajada a unas pozas de agua cristalina. Cierra el Pozuzo Trail.

