Todos queremos saber cuál es el tipo de cambio de soles a dólares -o viceversa- en el Perú por estos días. Como seguramente ya estás al tanto de la cotización de hoy, ahora vamos a contarte una de las tantas historias interesantes relacionadas a la emblemática moneda estadounidense. Sucede que el diseño de los billetes están cargados de elementos históricos e intrigantes que con el paso del tiempo han ido tomando distintas interpretaciones. Precisamente una lectura que ha confrontado a muchos ciudadanos por décadas es el lema inscrito en el reverso de estos: “In God we trust”, lo que al ser traducido al español se entiende como “En Dios confiamos”.

¿Por qué se colocó esa frase en los dólares de todas las denominaciones? El Departamento del Tesoro de los Estados Unidos explica en su página web que hay que retroceder en la historia hasta 1861. Se desarrollaba entonces la Guerra de Secesión entre los estados que apoyaban y los rechazaban la esclavitud de personas por motivos raciales. En aquel contexto bélico imperaba una sentimiento religioso muy grande en la ciudadanía. Aquel año, debido a ello, el secretario de esta institución Salmon P. Chase comenzó a recibir muchas cartas instando a que se incluyera en las moneda circulante reconociera la deidad en la moneda circulante. Según los archivos históricos de la institución, la primera misiva la habría mandado el reverendo M.R. Watkinson, ministro de la palabra de Ridleyvill, Pensilvania.

Como no fue el único, el secretario Chase ordenó a James Pollock, director de la Casa de la Moneda de Filadelfia, que se gestionara la preparación de un lema para ser incluido en las monedas que ya circulaban en el país. El reto era grande pues debía ser uno potente y sumamente concreto. “Ninguna nación pude ser fuerte sino se cifra en la fortaleza de Dios; o segura, a menos que se esté bajo su defensa. La confianza de la gente en Dios debe estar acuñada en nuestras monedas nacionales”, puede leerse en el manuscrito. Después de la tramitación necesaria, el Congreso aprueba la propuesta en 1864 cuando la frase aparece en las monedas de dos centavos. Con otras denominaciones pasaría lo mismo.

Se explica también que el uso de “In God we trust” ha sido interrumpido por breve periodos en las monedas, pero que luego ha regresado. Y que es hacia mitad del siglo XX que ‘salta’ a los billetes luego que la frase fuera aprobada como el lema nacional de los Estados Unidos en 1956. Su impresión en el papel de todas las denominaciones (US$1, US$5, US$10, US$20, US$50, y US$100) ocurrió un año después. Eso hasta la actualidad, aunque algunos han intentado removerlo.

“Yo me opongo”

El profundo sentimiento religioso que se vivía entre los estadounidenses del siglo XIX no es el mismo que se evidencia en las últimas décadas. De ahí que, en varias oportunidades, diversas asociaciones hayan demandado al Estado en su búsqueda de remover la frase que, para ellos, es discriminatoria para quien es ateo o creyente de otras prácticas espirituales. Un artículo de The New York Times del 2013 da cuenta de lo que la mayor parte de la población siente al respecto hasta el día de hoy: que la frase ha perdido el valor religioso y que es más un símbolo de patriotismo, un souvenir histórico.

Según el portal Milenio, In God We Trust no solo aparece en los dólares. En Florida, este es el lema oficial del estado y aparece en su bandera. Mientras que en Georgia está en su bandera desde que fue adoptado en 2003.





