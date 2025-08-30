Ana María Vega, la cocinera que nos conquistó con su adobo a la limeña y salió del anonimato en los Premios Somos

Cuando lanzamos el concurso Cocinero en Casa, esperábamos encontrar recetas valiosas, pero no imaginamos toparnos con tantos relatos capaces de conmover, inspirar y edulzarnos el alma. Al buzón de Somos llegaron más de un centenar de nominaciones, cada una con una historia, un plato y una pizca de emoción. La idea era reconocer a esos peruanos que, desde sus cocinas, preservan la memoria y la identidad de nuestra gastronomía.

De todas las postulaciones, el equipo editorial de esta revista tuvo la difícil tarea de escoger una lista final con diez historias entrañables: el bombero que entre guardias prepara recetas en su propia compañía, la señora que rescata el cau-cau como legado familiar, el maestro de los camarones, las mujeres que alimentan a familias numerosas con ingenio y amor, y especialistas en comida criolla que cocinan con el corazón. Entre ellos brilló Ana María Vega y su adobo, que conquistó al jurado y se alzó como la ganadora de esta edición.

DUEÑA DE SU SAZÓN

De niña, Ana María –o Machi, como la llaman en casa– miraba la cocina como un territorio prohibido. Su madre, celosa de ese espacio y convencida de que su hija debía dedicarse a otra cosa, no la dejaba entrar. Y así lo hizo: estudió secretariado, trabajó, se casó y tuvo tres hijos. La vida parecía llevarla por otro rumbo, hasta que un giro del destino la puso frente a los fogones. “Mi mamá era una mujer de otro tiempo. Tenía un carácter fuerte, como muchas de su generación. Cuando cocinaba, no permitía que nadie entrara a su cocina”, recuerda Machi.

Ana María Vega es la primera ganadora del concurso Cocinero en casa. La pueden seguir en Instagram: @machitaenlacocina.

Al irse a vivir con su suegra, descubrió un mundo nuevo. Ella sabía preparar seco, estofado, olluquitos, carapulcra, ají de gallina, pachamanca a la olla… y Ana María aprendió sin que nadie se lo enseñara, solo observando, memorizando gestos y aromas. Con el tiempo empezó a cocinar para sus propios hijos, que pronto convirtieron su adobo a la limeña en plato obligado de cada cumpleaños y celebración familiar. “Nunca imaginé que tenía talento para cocinar. En casa empezaron a celebrarme todo lo que cocinaba. Y yo cada vez me esmeraba más”.

La última vez que preparó su platillo estrella fue hace unas semanas con motivo de su cumpleaños número 69. La acompañaron dos de sus tres hijos y sus nietos. “Para mí, cocinar es darle amor a mi familia. Cuando mis hijos eran niños, no les daba gaseosas o bebidas saborizadas, les hacía su emoliente, o su agüita de quinua. Me gustaba engreírlos. Mi prioridad siempre ha sido que coman bien y tengan una buena alimentación”, no dice Machi.

El adobo a la limeña es un guiso criollo de cerdo adobado con vinagre, ají panca, cebolla, especias, pero sin chicha de jora. Su sabor es menos intenso que su versión arequipeña.

Grecia, una de sus hijas, vive en el Reino Unido y la nominó al concurso Cocinero en Casa de los Premios Somos con un detalle entrañable: había intentado preparar el famoso adobo materno, pero fracasó en el intento por no encontrar los insumos correctos. “El secreto para hacer un buen adobo es hacerlo con una panceta de cerdo tierna y jugosa. Lamentablemente, allá no tienen muchos de los ingredientes que se necesitan, como el ají amarillo o el ají colorado. La última vez que mi hija vino se llevó algunas especias para poder cocinar los platos que le gustan”, cuenta.

Hoy, este reconocimiento le da nombre y rostro a una cocinera anónima que lleva años alimentando corazones desde su casa. La noche de la premiación recibió una colección de cuchillos de Pisu, un juego de copas Ferrand, vinos y piscos Tacama, una cena en el restaurante Tierra del Fuego, un vale de mil soles en Rappi y una suscripción digital a El Comercio. “Ha sido una de las noches más mágicas de mi vida. Nunca pensé que me iban a reconocer junto a otros grandes cocineros de nuestra gastronomía. Mi teléfono no ha parado de sonar desde que gané el premio. Me han llamado amigos, primas, sobrinos… Eso me pone muy feliz”, concluye Machi. //

