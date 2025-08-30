En el museo Pedro de Osma de Barranco, dos de los momentos más esperados de los Premios Somos 2025 fueron las categorías a mejor chef, masculino como femenina. Los grandes ganadores de esta tercera edición de la gala gastronómica fueron Mitsuharu Tsumura (Maido) y Mayra Flores (Shizen), quienes se robaron todos los flashes. A continuación, conoce un poco más de ambos protagonistas.

LEE TAMBIÉN | Ana María Vega, la cocinera que nos conquistó con su adobo a la limeña y salió del anonimato en los Premios Somos

MAYRA FLORES (SHIZEN)

Newsletter exclusivo para suscriptores Nora Sugobono presenta en exclusiva lo que traerá nuestro suplemento sabatino, cada viernes.

Este 2025, Shizen ingresó a la lista 50 Best Discovery, que destaca los espacios con mayor proyección durante el año. (Foto: Anthony Niño de Guzmán) / NUCLEO-FOTOGRAFIA > ANTHONY NINO DE GUZMAN

Ser mujer y destacar en la alta cocina es un reto que muchas talentosas cocineras en el Perú han decidido aceptar, aunque el camino no sea fácil. Todavía falta derribar barreras, pero con su ejemplo las reglas del juego poco a poco van cambiando. A Mayra Flores determinación y habilidad le sobran.

Nacida en Piura y especializada en cocina nikkei, Flores es parte del trío gastronómico compuesto por ella, Renato Kanashiro y Coco Tomita, los tres al frente del sanisidrino restaurante Shizen. Amigos desde estudiantes, el suyo es un sistema donde el apoyo mutuo, la confianza y la creatividad son la base de todo. El rol de Mayra, como parte de un equipo y como figura en solitario, ha destacado desde el comienzo. Su estilo, auténtico y en constante evolución, la posiciona como uno de los nombres más potentes en la región.

Su 2025 ha estado compuesto de una agenda ocupada: viajes, eventos, comidas compartidas. La suya es una pasión que contagia. Por todas estas razones, el jurado la eligió como la mejor chef femenina del año.

MITSUHARU TSUMURA (MAIDO)

En julio pasado, 'Micha' contó a Somos que trabajará junto al ‘lodge’ Bosque Guardián (San Martín) para ofrecer una experiencia novedosa a quienes visitan Maido. (Foto: Diego Moreno) / Diego Moreno

Si el 2025 tiene un nombre, ese es el de Mitsuharu ‘Micha’ Tsumura. Hace tan solo unos meses Maido, su restaurante miraflorino con casi 16 años de operación, se consagró como el mejor del mundo en la lista 50 Best. Un logro que nos salpicó de orgullo como nación, tanto por lo que representa para la gastronomía del país, como por el hombre que está detrás de dicho triunfo. Maido es una celebración a la cocina peruana y todos los sabores que en ella convergen. Desde la Amazonía hasta la influencia nikkei.

Tras formarse en Japón y ser cocinero del hotel Sheraton, ‘Micha’ dio el salto a la cocina de autor y nunca más miró atrás. Abrió Maido en 2009 a los 27 años, en la misma esquina donde se mantiene hasta la fecha. El chico que soñaba con comerse el mundo hoy lo hace a sus anchas, con una línea de salsas, la pollería Tori, dos restaurantes en el extranjero y diversos proyectos de investigación. Todo eso, sin perder la esencia que lo caracteriza: humildad, empuje y una chispa que hoy brilla más que nunca. Este es su año, y lo festejamos junto a él. //