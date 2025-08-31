Cantante Lena Félix, la voz de los Premios Somos 2025, lanza nuevo sencillo

Uno de los puntos más altos en la última edición de los Premios Somos fue la participación de la destacada cantante Lena Félix (@lenafelixoficial), quien deslumbró al público con sus potentes interpretaciones en clave chill out, blues y pop de clásicos del cancionero: “Una gata bajo la lluvia”, “Algo contigo”, “Burbujas de amor”, además de standards de jazz como “Fly Me to the Moon”.

Su set empezó de manera tranquila, como calentando el ambiente, hasta llegar al momento de la fiesta, tras la ceremonia de premiación, cuando la banda de Lena se desató con vibrantes versiones de clásicos del rock, la cumbia, la salsa y el latin pop.

Cantante versátil y de gran trayectoria, Lena inició su camino en concursos como “Superstar” y “La voz Perú”, pasó varios años en orquestas tropicales y fundó su propia escuela de canto. Junto a su esposo y productor, Tito Villacorta, creó el dúo Solo Dos con el que se presentó en Nueva York, y hoy impulsa su proyecto solista, consolidándose como una de las voces más prometedoras de la escena local.

Acaba de lanzar el sencillo “Mi elemento”, una canción que cuenta la historia de su vida, ya disponible en todas las plataformas digitales. Ofrece funciones todos los viernes en el bar restaurante Kanay Lima y los sábados en Sastrería Martínez, de 9 a 11 p.m. //