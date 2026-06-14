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Gorillaz, la banda virtual liderada por el británico Damon Albarn, ofreció un show hipnótico y ecléctico. En noviembre vienen al Perú.
Gorillaz, la banda virtual liderada por el británico Damon Albarn, ofreció un show hipnótico y ecléctico. En noviembre vienen al Perú.
/ Gisela Jane
Por Juan Carlos Fangacio Arakaki

Es la primera semana de junio en Barcelona y se percibe una ciudad agitada. Por un lado, carteles y montajes anticipan la visita de León XIV –el Papa peruano–, que está a solo unos días de llegar para inaugurar y bendecir la Sagrada Familia, el edificio más icónico de la capital catalana. Por el otro, miles de maestros se movilizan por aumentos salariales y mejoras en su situación laboral. Vestidos de amarillo, bloquean avenidas enteras, paralizan el tránsito, arengan contra un gobierno que les da la espalda.

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